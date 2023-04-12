Эксклюзив 12 апреля 2023, 21:39 Химера Запада. России придется доносить правду в обход иностранных СМИ Политолог Гаспарян: свободы слова на Западе никогда не было Unsplash

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Интервью с послом России в Лондоне Андреем Келиным исчезло из британской газеты The Times. Материал был посвящен Украине, а удалили его без объяснения причин. Удивляться подобным поступкам стоит вряд ли: свобода слова на Западе весьма условная. Пора прекратить верить в эту химеру и доносить правду имеющимися способами.

Далее — прямая речь собеседников «360».

1 Политолог Армен Гаспарян: мифы о свободной прессе [Свободы слова на Западе] никогда не было. Ее определяют владельцы изданий. Поколению последних комсомольцев талдычили, что, мол, в вашем бездарном «совке» вся пресса подчиняется государству, а на Западе она независима. Но быстро выяснилось на практике, что ничего независимого там нет. В нынешних условиях, когда есть только точка зрения Украины, выступление чрезвычайного и уполномоченного посла России им совершенно не нужно. Я вообще не понимаю, зачем брали это интервью. Все же понятно — что скажет наш посол. Видимо, они хотели оттуда что-то вычленить, но вычленить ничего не получилось. Поэтому просто взяли и удалили [интервью]. В принципе, все логично. Pxhere По велению США Сказал же официальный представитель Госдепартамента США: нежелательно, чтобы где-то была представлена российская пресса и, соответственно, российская точка зрения на какие-либо вопросы. Вчера большой господин сказал, а сегодня — хлоп! — и быстренько уже все сделали. Ничего удивительного. Не было никогда великой свободы слова. Давным-давно [на Западе] существует так называемая культура отмены. А мы до сих пор почему-то верим в эту химеру — что есть какая-то хартия журналистов, свобода передачи и получения информации. Этого ничего нет. <…> Нам надо перестать жить странными иллюзиями на этот счет.

РИА «Новости»

2 Украинский политолог, экономист Александр Дудчак: правду транслировать непросто

России на сегодняшний день очень непросто транслировать правду. Тем не менее, мы налаживаем работу в виртуальном пространстве и интернете.

Не знаю технических деталей — можно ли из космоса вещать на Европу с бесплатным доступом дня них, — но европейцы могли бы так получать правдивую информацию.

На Украине уже это дело проверяют. Следят за людьми, что они смотрят, — все источники информации.

Мы можем доносить правду через Telegram-каналы. Нам ограничивают доступ вражеские инстаграмы*, ютубы, фейсбуки**. Но сейчас много иностранцев подписываются и читают «Вконтакте», на наши Telegram-каналы подписываются. Мы должны использовать то, что имеем. Другого у нас пока нет.

*Instagram и **Facebook — соцсети принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.