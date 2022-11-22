Эксклюзив 22 ноября 2022, 05:01 Херсон столкнулся с настоящей гуманитарной катастрофой — но Украина это скрывает «Голос Мордора»: Херсон столкнулся с настоящей гуманитарной катастрофой после прихода ВСУ РИА «Новости»

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Журналисты издания Deutsche Welle* показали репортаж их Херсона, в котором местные жители рассказывали об изменениях в городе после прихода ВСУ. Они умудрились снять магазин с украинскими продуктами, хотя на самом деле в населенном пункте наблюдается настоящая гуманитарная катастрофа. Об этом Telegram-каналу «360» рассказал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

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Далее — его прямая речь.

Репортаж их Херсона

Сегодня Deutsche Welle* опубликовала замечательный репортаж из Херсона. Горожане рассказывают, насколько улучшилась жизнь после прихода в город украинских войск и, в частности, как изменилась ситуация с продуктовым снабжением.

Якобы жители города рассказывают, что открылись супермаркеты с украинскими продуктами, и они ходят по ним с «круглыми глазами», набирают полные тележки продуктов и говорят, что при России такого не было и близко. Продукты стоили очень дорого, а есть их было невозможно.

Я вот не знаю, на кого рассчитан подобный материал, тем более, что вышел он на русском языке. Ну, может быть сами горожане порадуются, прочитав, как здорово они живут. Если, конечно, смогут открыть сайт Deutsche Welle*, потому что с этим в городе сейчас тоже проблемы.

И вовсе не из-за цензуры, а из-за того, что существуют огромные проблемы с электроэнергией и доступом к интернету. Кстати, последнюю проблему новые власти активно решают, но об этом чуть позже.

Обстановка в городе

А реальность такова, что в городе проблемы абсолютно со всем, что нужно для нормальной жизни. Настоящая гуманитарная катастрофа. Нет воды, жители города вынуждены набирать ее в Днепре или даже из луж, чему есть немало фотосвидетельств. Как я уже говорил — проблемы с электроэнергией.

И в свете того, что происходит на самом деле, даже непонятно, как может функционировать такой сверкающий рай, как «супермаркет с украинскими продуктами». Да еще с теми, которые гораздо дешевле и лучше российских по качеству. Ведь многим жителям города сейчас доступны продукты только из гуманитарной помощи, которой, кстати, украинская власть город особо не балует. Надо же состричь свое с гуманитарки, разворовать ее в лучших украинских традициях, а потом уже и в город можно посылать.

Но вот проблему информационного голода или, скорее ломки, власти решить пытаются. В городе создаются точки раздачи Wi-Fi и, судя по всему, — это первоочередная проблема. Надо срочно дать несчастным голодным горожанам интернет, чтобы они почитали Deutsche Welle* и узнали, как им хорошо живется в «освобожденном» Херсоне. Потому что иначе узнать никак не возможно.

*Deutsche Welle — медиакомпания, включена Минюстом РФ в список иноагентов.