Эксклюзив 21 января 2024, 21:01 Хаос ради власти. К чему приведут планы Байдена по защите границы «Голос Мордора»: Байден готов ввергнуть США в настоящий хаос ради власти РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден надеется, что в ближайшее время сможет договориться о сделке по выделению средств на защиту государственной границы и помощь Украине. Тем самым глава Белого дома намерен повлиять на демографическую ситуацию в стране, чтобы увеличить поток потенциальных избирателей на предстоящих выборах, заметил автор Telegram-канала«Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала «360».

Далее — его прямая речь.

Президент США Джо Байден давеча заявил, что открыт для «масштабных изменений» в пограничной политике страны для уменьшения притока в страну мигрантов. В частности, Байден согласился рассмотреть некоторые поправки в закон об иммиграции и предоставления убежища. И все это ради того, чтобы разблокировать помощь Украине.

Понятно, что уступки, на которые готовы пойти демократы, исключительно косметические. Потому что речь идет о концептуальных вещах, а конкретно — о будущем демократической партии США, вернее, об обеспечении ее избирателями и неограниченной властью на неограниченный срок.

Все те, кто легально и нелегально пересекают южную границу США — потенциальные избиратель демократов и власти делают все, чтобы этот поток не иссякал.

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По сути дела, они хотят полностью изменить демографическую ситуацию в США, оставив белое население страны в меньшинстве. И этот план у них получается.

Через южную границу страны течет самая настоящая людская река. Кто-то остается в США легально и ждет получения убежища, многие попадают нелегально, потому что так тоже можно прожить, особенно если влиться в ряды этнических преступных группировок. Но все эти люди в итоге будут голосовать именно за демократов и ни за кого иного.

Джо Байден и его партия готовы ввергнуть страну в настоящий хаос ради того, чтобы остаться у власти. Но и тут есть некоторые подводные камни, причем, внутри самой демократической партии.

Дело в том, что сама Демпартия очень неоднородна. В ней есть и консервативные политики, «классические» американские демократы, но также есть и молодое, левое крыло. А его представители по своей идеологии ближе всего к самым радикальным левакам. Собственно, именно этими леваками они и являются.

И такие вопросы, как ЛГБТ*, или расовый, для них имеют абсолютную ценность. Любое малейшее изменение политики в этой области они воспримут как настоящее предательство.

Кстати, это крыло партии выступает за дальнейшее смягчение иммиграционного законодательства. Проще говоря, они готовы принять в США вообще всех, без разбора.

РИА «Новости»

И Джо Байден хоть немного, но собирается наступить этой песне на горло. Последствия могут быть непредсказуемыми. Договориться с республиканцами гораздо легче, чем с этими «молодыми демократами».

Он непримиримы и их много. И у них есть свой, значительный по объему электорат, который, ко всему прочему, готов выйти на улицы. Вспомните, что было после смерти Джорджа Флойда. И это может повториться в гораздо больших масштабах.

Джо Байден должен пройти между Сциллой и Харибдой, но вряд ли ему это удастся. С одной стороны — республиканцы, которых косметические изменения явно не устроят, с другой — собственные бешенные демократические леваки, которые могут пойти даже на раскол партии. И тут интересно только то, с какой стороны ему нанесут наиболее болезненный удар.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.