Мир 11 мая 2023, 13:50 Хамство от безнаказанности. России пора ответить Польше не только словами Политолог Светов: Польше нет дела до международного права РИА «Новости»

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Поляки продолжают русофобскую политику: они безнаказанно сносят памятники воинам-освободителям, закрывают российские школы и арестовывают счета дипломатов. Возможно, это еще не повод рвать дипотношения. Но достойный ответ, причем не на словах, а на деле, Польша давно заслужила.

Польша опустошила счета посольства России

Прокуратура Польши 10 мая сняла с банковских счетов посольства и торгового представительства России свыше миллиона долларов США. С конца февраля прошлого года эти средства были заморожены.

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Российский посол в Варшаве Сергей Андреев назвал действия Варшавы правовым произволом и нарушением положений Венской конвенции о дипломатических сношениях, сообщило РИА «Новости».

Хотя деньги якобы признали «вещественными доказательствами» в деле о «финансировании терроризма», польская сторона не привела никаких обоснований такого решения. Также никто из следователей не обращался за разъяснениями к дипломатам.

Поляки замахнулись на географию России

Это не первый враждебный выпад польских властей. Ранее, 29 апреля, представители варшавской мэрии при поддержке полиции ворвались в здание школы при посольстве России. Они сломали ворота при входе, а затем повесили на них цепь с замком, чтобы из здания нельзя было вывезти имущество.

При полном бездействии местной полиции агрессивная толпа 9 мая не пустила российских дипломатов возложить цветы на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве. Там же год назад в День Победы посла России Сергея Андреева облили краской.

Также недавно стало известно, что государственное ведомство по стандартизации географических названий за пределами Польши предписало полякам называть российский город Калининград не иначе как Крувелец, а Калининградскую область, соответственно, Крулевецкой.

Нужны симметричные действия

Политолог и журналист Юрий Светов в разговоре с «360» объяснил, почему польские власти могут позволить себе действовать без оглядки на международное право. Полякам попросту нет до него никакого дела.

Польша поступает так, как считает нужным, поскольку за последний год Россия выведена за рамки международного права. Вместо этого говорят о «порядке, основанном на правилах», неведомо кем придуманных. Юрий Светов

По словам эксперта, Польша изъяла деньги потому, что чувствует безнаказанность. Она не получила должного ответа на захват русской школы в Варшаве, на то, как поступили с российским послом на праздновании годовщины Победы. Поэтому в республике считают, что могут так поступать и дальше.

«Дипломатическая практика построена на взаимности. В советские времена были истории, когда в США пытались прессовать наших дипломатов и даже избивали их. Через день та же история происходила с американцами: неизвестные хулиганы вдруг в Москве поколотили консула. И тогда сразу приходило понимание», — напомнил Светов.

Перейти от слов к делу

Политолог подчеркнул: поляки уверены, что им все можно. И пока Россия не решит отвечать действиями, подобные истории будут продолжаться. Однако речь не идет о том, чтобы разорвать дипломатические отношения, — к этому рубежу Москва и Варшава, к счастью, пока не подошли.

Существуют реальные интересы нашей страны, наших граждан. Что будет с теми россиянами, которые по семейным обстоятельствам живут в Польше? Кто их будет защищать? Что будет с российской собственностью в Польше? Юрий Светов

Он добавил, что даже с прибалтийскими государствами, которые закрыли свои генеральные консульства в России и отозвали послов, отношения окончательно не разорваны. Москва не собирается с ними воевать. Однако пора давать симметричные ответы.

«Изъяли наши деньги? Изъять те деньги, которые есть у Польши! Выселили нашу школу? Надо было немедленно выселить польское представительство из тех мест, которые они занимают. Российское общество в недоумении: когда все-таки наше государство начнет действовать, а не только говорить?» — подытожил Светов.