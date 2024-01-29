Эксклюзив 29 января 2024, 23:10 «Грызня пауков в банке». Несостоявшаяся отставка Залужного показала проблемы в верхушке Украины Военный эксперт Дандыкин: слухи об отставке Залужного выгодны России Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/globallookpress

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Вброшенные бывшими и действующими депутатами Верховной рады Украины слухи об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного всколыхнули информационное пространство и еще сильнее углубили разрыв между политической и военной верхушкой. Офис президента Украины официально опроверг отставку главнокомандующего, но то, что в высших эшелонах власти сейчас неспокойно, видно невооруженным взглядом. Об этом в беседе с «360» заявили опрошенные военные эксперты.

По мнению капитана запаса первого ранга и военного эксперта Василия Дандыкина, власти Украины столкнулись с самым серьезным кризисом. На фоне неудач на линии соприкосновения возникла история с погибшими пленными в сбитом в Белгородской области самолете.

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«Вся украинская верхушка сейчас грызется, как пауки в банке. Но это полностью их проблема и для нас даже лучше, если они не смогут договориться», — заявил Дандыкин.

Военный эксперт добавил, что Залужный — подготовленный и опытный военный, которого заменить сложно. Однако на его место метит целая обойма генералов, ни один из которых не станет достойной заменой, что опять же хорошо для России.

Еще до официального опровержения Дандыкин призвал дождаться подтверждения появившихся заявлений. Он напомнил, что вокруг Залужного уже ходили слухи и о гибели, и серьезном ранении, которые потом опровергались фактами.

Член Координационного совета при Росгвардии и ветеран боевых действий Олег Насонов согласился с тем, что никакой пользы для Украины отставка Залужного не принесет.

«Он долгое время исполнял обязанности главнокомандующего и делал это старательно и инициативно. Он пользуется авторитетом у личного состава и менять во время переправы коня не самый правильный ход», — подчеркнул собеседник «360».

Насонов добавил, что глава украинского государства не имеет многих политических и военно-экономических навыков, поэтому уход Залужного приведет к тому, что свои посты оставит часть его команды, а освободившиеся места займут мелкие царедворцы, которые готовы только воровать, а не исполнять свои обязанности.

Первым об отставке Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ сообщил бывший депутат Верховной рады Борислав Береза со ссылкой на источники в офисе Зеленского.

Его слова подтвердил действующий нардеп Алексей Гончаренко, который трижды ошибался с заявлениями об отставке экс-министра обороны Украины Алексея Резникова.

Опровергать слухи сначала пришлось пресс-службе Минобороны Украины, а потом и п редставителю офиса президента страны Сергею Никифорову.