Эксклюзив 31 июля 2023, 12:19 «Приехали плохие русские, надо от них избавиться». Грузии предрекли Майдан под началом США Политолог Гуреев: русофобские настроения в Грузии могут раскачать до уровня Майдана Mostafa Meraji / Unsplash

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Радикальные настроения жителей Грузии, недовольных приездом в страну россиян, вполне могут раскачать до уровня Майдана при содействии США, которым открытость границ между странами тоже не по вкусу. Об этом политолог Данила Гуреев заявил «360». Он напомнил, что русофобским настроениям в грузинском обществе не год и не два, а после начала СВО у приверженцев такой линии появился повод углубиться в это еще сильнее.

Взаимоотношения Москвы и Тбилиси остаются сложными и напряженными на протяжении долгих лет, напомнил Гуреев. Еще с 1991 года грузинская общественность воспринимала Россию как эдакого внешнего врага, виновника всех своих бед. И это подогревали грузинские власти, добавил политолог.

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«Ситуация еще сильнее накалилась после 2008 года, когда между странами произошел прямой военный конфликт. Поэтому этот контекст русофобии на протяжении долгих лет муссируется как грузинской общественностью, так и грузинским правительством», — подчеркнул собеседник «360».

По мнению Гуреева, начало спецоперации стало для грузин еще одним поводом, чтобы углубиться в русофобию. Причем негатив исходит не со стороны России, а именно со стороны Грузии, обратил внимание эксперт.

Вместе с тем, по его словам, грузинское правительство оказалось расчетливым. Поскольку в страну приехало много российских релокантов, местные власти почувствовали финансовую выгоду и не прочь их принимать. Торговые отношения тоже никуда не ушли. Но грузинская общественность воспринимает перебравшихся к ним россиян как внешних врагов.

Политолог допустил, что с помощью США, которым открытость грузинских границ тоже не нравится, эти настроения будут только подогреваться.

И вероятность того, что там может вспыхнуть Майдан под предлогом «приехали плохие русские, от которых нужно избавиться», очень высока. Данила Гуреев

Ранее грузинская оппозиция устроила акцию протеста в Батуми из-за круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту. Нескольких участников митинга задержала полиция.