Мир 16 марта 2023, 16:16 Выборы в Нидерландах удивили всех. Грозит ли Европе череда народных революций? Политолог Маркелов: победа BoerBurgerBeweging не принесет радикальных изменений Фото: PxHere

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Региональные выборы в Нидерландах завершились неожиданно для всех. Победителем стало Фермерско-гражданское движение (BoerBurgerBeweging, BBB), которое появилось около четырех лет назад. Оно обошло Народную партию за свободу и демократию (VVD) премьер-министра Марка Рютте. BBB выступала против политики властей по сокращению выбросов азота, поскольку та привела к закрытию многих ферм и нехватке продовольствия. Но одна победа оппозиции не принесет радикальных изменений — сперва придется найти коалицию, чтобы не остаться в стороне из-за объединения остальных партий.

За что борется BBB?

Партия BoerBurgerBeweging появилась в октябре 2019 года. Ее основала сельскохозяйственная журналистка Кэролайн ван дер Плас вместе с агентством маркетинга сельскохозяйственного сектора ReMarkAble. По состоянию на январь 2023 года в партии — почти 11 тысяч участников.

BBB создали вскоре после начала фермерских протестов в стране из-за планов правительства сократить выбросы азота на 50% к 2030 году, чтобы следовать нормативам ЕС. Чтобы достичь этого, фермерам велели сократить поголовье скота и дать восстановиться окружающим территориям.

Такая идея фермерам не понравилась: они заявили, что программа по снижению выбросов азота угрожает сельскому хозяйству и их бизнесу. Если закон вступит в силу, примерно треть животноводческих ферм в стране закроется. Чтобы отстоять их, люди вышли на улицы.

Со временем протесты лишь разрастались: в начале июля 2022-го сельхозпроизводители блокировали склады магазинов, что привело к пустым полкам в супермаркетах.

Через несколько дней они выложили тракторами с мигающими фарами призыв о помощи. А в конце июля того же года засыпали дороги навозом в знак протеста из-за азотной политики.

BBB поддерживает митинги и утверждает, что правительство преувеличивает проблему, а предлагаемые решения приведут лишь к нехватке производства продовольствия.

В победу верили, но такого не ожидали

Опросы показывали, что у BoerBurgerBeweging есть хорошие шансы на победу на региональных выборах. Однако результаты не исключали победу Народной партии за свободу и демократию премьер-министра Марка Рютте, которая входит в правящую коалицию.

В прошлый раз BBB участвовала в выборах в 2019 году, получив одно место в нижней палате парламента. Сейчас же, по данным первых экзитполов, BBB взяла 15 из 75 мест в сенате, который имеет право блокировать принятые в нижней палате парламента законы.

Партия Марка Рютте, наоборот, потеряла позиции: вместо 12 мест в сенате заняла всего 10.

Телеканал «360»

Нидерланды — подтверждение тренда в Европе

Политический советник, гендиректор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов заявил, что Нидерланды — это кейс. Итоги выборов там подтверждают, что в коллективной жизни ЕС сейчас наметился тренд: действия подавляющего большинства руководства европейских стран не стали попадать под ожидания людей.

По словам собеседника «360», европейское общество интересно тем, что там жители «быстро начинают соображать, голосуют ногами». Так произошло и в Нидерландах: население отреагировало на действия правительства, которое совершенно не понимает страну.

«Сейчас идет так называемая народная — снизу — условная социальная революция, которая пока проявляется в восстаниях всяких, небольших забастовках, выходах на улицу. А в выборах это проявляется так: вновь созданная партия, которая имеет очевидную совершенно популистскую платформу — не предлагая ничего нового стране, просто критикует и пытается снять действующую власть», — объяснил он, добавив, что в Нидерландах как раз это и произошло.

Сигнал к изменениям

В Нидерландах время от времени появляются разные протестные партии, рассказал «360» вице-президент Центра политических технологий, политолог Алексей Макаркин. Дело в том, что в обществе давно есть запрос на обновление и антиэлитную политическую силу.

«Это такой сигнал, что надо что-то менять. Поэтому возможно, что правительство действительно уйдет в отставку, но другой вопрос: а что изменится?» — отметил он.

Макаркин напомнил, что BBB победила лишь в региональных выборах — значит, в парламенте сохраняется прежняя расстановка сил.

Проблема в том, что, во-первых, против такой антиэлитной силы объединяются, как правило, все остальные. Поэтому она оказывается в изоляции: не имеет возможности войти в антиправительственную коалицию, реализовать свои программы и положения. В конце концов обычно возникают внутренние конфликты. Алексей Макаркин вице-президент Центра политических технологий, политолог

Другой вариант — адаптация, когда партию включают в коалицию, в результате чего она становится более умеренной и на каком-то этапе уже не отличается от остальных политических сил.

Стоит ли ждать радикальных перемен

После выборов европейские пользователей соцсетей заговорили о падении правительства Рютте: вопрос «если» в этом контексте даже не звучит, людей интересует «когда».

Сама по себе победа BBB ничего не сделает, подчеркнул Сергей Маркелов. Чтобы снять партию Рютте, нужно собрать коалицию. Потому что суммарно всех остальных победителей будет больше, чем представителей этой партии.

«Изменений там не бывает радикальных, потому что европейский мозг защищен от такого, он не готов к революционным изменениям. Но политика Нидерландов внутри страны и внешнее поведение изменится — они (представители партии BBB — прим. ред.) точно заменят всех своих представителей в Брюсселе, в европейской конструкции», — объяснил он.

Если им это удастся, на какое-то время страна может стать менее либеральной и более консервативной, чем сейчас.

Тренд на консервативность идет, потому что от того, что сейчас либералы творят коллективно в Евросоюзе, у народа простого встают волосы дыбом. И процент людей, которые не понимают, что делает руководство страны, все растет. То есть Европа будет леветь — становиться более спокойной, консервативной, менее воинственной. Что сейчас происходит, для нее нехарактерно. Сергей Маркелов политический советник, гендиректор коммуникационного агенства «МаркеловГрупп»

Такой тренд наблюдается по всей Европе: старые партии проигрывают, выходят новые, трех-четырехлетние, которые угадали тренды, что ЕС будет перезагружаться.