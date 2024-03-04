Эксклюзив 04 марта 2024, 14:26 «Убого и лживо». Громкие речи Макрона — попытка скрыть проблемы Франции Блогер «Голос Мордора»: Макрон хочет отвлечь внимание от проблем Франции Henrik Montgomery/Keystone Press Agency/globallookpress

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Президент Франции Эммануэль Макрон сделал неоднозначное заявление по поводу Украины: предложил направить в республику войска НАТО. Однако его громкие слова, вызвавшие всплеск критики, расценили как попытку завоевать благосклонность французов и набрать политические очки. Политик хочет отвлечь внимание от внутренних проблем собственной страны, при этом остаться у власти. На это в колонке для Telegram-канала «360» обратил внимание автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Американское прощупывание

Тема с предложением Эммануэля Макрона разместить войска НАТО на Украине, «чтобы не дать Путину победить», получила продолжение. На сей раз очень неожиданно — из США.

Бывший постоянный представитель этой страны при НАТО Иво Даалдер рассказал, что еще несколько недель назад с подобной инициативой обратился к своим коллегам по НАТО и политикам западных стран начальник генерального штаба Франции Тьерри Буркхард.

Но его обращение вызвало лишь резкий коллективный отказ от подобной идеи. В принципе, ровно то, что вызвало и открытое обращение Эммануэля Макрона. Разница только в том, что мсье Буркхардт прощупывал возможности по закрытым каналам.

Кстати, Тьерри Буркхард не предполагал участие войск НАТО непосредственно в боевых действиях. По его задумке, они должны были обеспечивать порядок на территориях далеко от линии фронта, обучать украинских солдат прямо на месте и, возможно, обслуживать некоторые сложные оружейные системы, например, ПВО.

Понятно, что в России совершенно никого не будет интересовать, в каком виде иностранные военные зайдут на Украину. Вряд ли командование будет заниматься отбором целей исходя из того, что вот по данным казармам бить не надо, потому что там сидят военные НАТО, «которые не принимают участия в военных действиях». Потому что сама эта формулировка выглядит крайне убого и лживо. А уж обслуживание каких-то систем вооружения натовскими военными и вовсе рушит всю эту уродливую хлипкую конструкцию.

Тут интересно одно — почему все эти безумные идеи звучат именно из Франции?

Амбиции Макрона: желаемое и выдаваемое

Наверное, потому что мальчик Маню горит желанием перебить внутренние проблемы в стране и остаться у власти. Не знаю, какой у него сейчас рейтинг, но подозреваю, что где-то в районе жирности кефира. А страну сотрясают протесты фермеров, экономика съеживается, как шагреневая кожа, несмотря на то, что статисты умудряются рисовать даже какой-то рост.

Макрон вообще любит громкие заявления. Помните, он не так давно заявлял, что «экономика Франции становится на военные рельсы?»

Очень бы хотелось узнать, как успехи в этом нелегком деле. Что-то мне подсказывает, что вообще никак.

И, как мне кажется, громкие призывы французского политикума к НАТО ввести войска на Украину сделаны ровно для того, чтобы получить от коллег… решительный отказ. Кстати, именно поэтому начальник Генерального штаба Франции зондировал этот вопрос сначала тайно. Чтобы Макрон не получил внезапно коллективный ответ «А давайте введем».

Чего добился Маню? Во-первых — он на несколько дней перебил информационную повестку в стране, потому что о фермерах все забыли. А во-вторых — выставил себя как ярый защитник «украинской демократии», хотя на самом деле ему на нее плевать.

У Маню одна задача — сохранить свою власть и не более того.