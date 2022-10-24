Эксклюзив 24 октября 2022, 18:23 «Грязная бомба» на Украине — попытка Байдена оправдать провальную политику Политик Олейник: США попытаются подорвать бомбу, чтобы оправдаться за провальный курс Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украина при поддержке США может решиться использовать «грязную бомбу» и обвинить в этом Россию. Таким образом Вашингтон в лице президента Джо Байдена попытается оправдаться за ухудшение экономического состояния и возникшие проблемы. Об этом «360» заявил украинский политик и управленец Владимир Олейник.

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Далее — прямая речь.

Попытка оправдаться

Во-первых, об этом говорит не только Министерство обороны, внешняя разведка тоже. И Сергей Лавров поднимает этот вопрос. Это похоже на правду и может быть реальным сценарием. Почему? Осталось 15 дней до 8 ноября.

Внешний кейс полностью проигран демократами. Начиная от Афганистана и заканчивая попытками убедить саудитов, что нужно добывать больше нефти. Санкции тоже не работают. Деньги, вложенные в Украину, вызывают все больше вопросов о том, как они были использованы.

По американским исследованиям, Украина в новостной повестке сейчас не на первом месте. На первом — тарифы и инфляция, на втором — преступность, третьем — незаконная миграция. И где-то там потом уже идет Украина. Поэтому, если даже теоретически Херсон возьмут, это никак не удивит избирателя, который мог бы шатнуться в сторону и проголосовать за демократов.

Что может оправдать такие действия демократов и Байдена? Вот этот ядерный взрыв.

«Куда подует ветер, покажет Гидрометцентр»

Что такое «грязная бомба»? Это радиоактивные материалы, которые могут быть разбросаны по всей территории Украины и даже больше. У нее реально есть хранилища ядерных отходов не только, где Запорожская АЭС, но и много других объектов. Поэтому, если это произойдет, будет беда глобального характера. Она не затронет Америку, но куда подует ветер, как говорил Владимир Путин, покажет Гидрометцентр.

В зоне заражения точно может оказаться Черное море и так далее. Это Америке хорошо. Пускай борются с последствиями этой катастрофы Россия, Белоруссия, вся Европа. Украину вообще не жалко.

Свалить это все на Россию, что она устроила такой взрыв, легко. На несколько дней можно такой шум поднять, как с тем самолетом, помните. Кто сбил, Россия? Только почему-то восемь лет нет решения суда. Потому что мы понимаем, кто сбил.

На вот этой волне, безусловно, можно по колеблющейся части избирателей надавить. А там и фальсификация, глядишь, пройдет.

Для них сегодня это вопрос номер один — выборы [в сенат США]. А Зеленский уже начал раскручивать эту тему, обвиняя Россию в таких действиях.

Бешенство неизлечимо

Я думаю, что звонком министр обороны России своим коллегам хотел показать — у нас не просто есть данные, что Украина может устроить взрыв. Вероятно, есть данные и о вашей причастности, господа натовцы. И второе — будет ответ. Они боятся.

Любой конфликт на территории Украины, Европы, Белоруссии, России — им плевать. Но если это будет касаться Калифорнии или Вашингтона — ой-ой-ой. Думаю, были сказаны слова, что мы это все будем расценивать как нападение.

События на Чернобыльской АЭС показали, что Советский Союз со своим потенциалом смог справиться и более-менее локализовать катастрофу. Сейчас загрязнение может оказаться таким, что и собрать остатки будет невозможно, особенно если это все попадет в грунтовые воды или Черное море.

Они сатанисты. Мне кажется, Лукашенко очень содержательно сказал: умалишенные. Бешенство — оно неизлечимо. Мы знаем, что делают с бешеными собаками.