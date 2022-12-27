Эксклюзив 27 декабря 2022, 14:10 Греция одним решением может разрушить отношения с Россией и развязать руки Турции Публицист Новоселов: поставка ВСУ греческих С-300 разрушит отношения Москвы и Афин Уничтоженная позиция дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ / Минобороны России

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Вашингтон продолжает давить на Афины с целью передачи киевскому режиму греческих систем ПВО С-300 ПМУ-1 российского производства. Хотя население Греции в целом выступает против этой идеи, достаточно большое меньшинство поддерживает ее, считая ответом на передачу Турции российских С-400. Публицист Иван Новоселов в колонке для «360» рассказал, чем может обернуться решение Греции помочь ВСУ.

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Далее — прямая речь.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис происходит из известной династии греческих политиков. Его отец тоже был премьер-министром страны в начале 90-х, а двоюродный дед Элефтериос Венизелос занимал этот пост с 1910 по 1933 год с рядом перерывов. Мицотакис — последователь американских неолибералов, он будет поддерживать и продвигать этот план ради их интересов.

Естественно, поставка этих ПВО будет нарушением контракта и, вероятно, нанесет сокрушительный удар по отношениям между Россией и Грецией. Хотя наши страны имеют общую православную веру и наследие византийской культуры, большинство греков дружелюбны к русским, этот вопрос решают политики, которых волнуют стоящие перед ними задачи, а не долгосрочные последствия.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис / РИА «Новости»

Греция поддерживает Украину со времен Майдана в 2014 году, а это есть хорошая причина. Печально известный посол США на Украине Джеффри Пайатт, активно участвовавший в событиях Майдана, был переведен в Грецию, где не менее активно продвигал интересы Штатов вплоть до этого лета, когда его с повышением вернули на родину.

Несмотря на то что доход от туризма составляет существенную часть греческого бюджета, а на российских туристов приходится большая часть этой суммы, Греция не встала на защиту собственных интересов и приняла сторону киевского режима в конфликте.

Греческая церковь отделена от государства, но она тоже выступила против РПЦ в связи с церковным расколом на Украине, который недавно завершился конфискацией всего имущества Украинской православной церкви Московского патриархата, включая Киево-Печерскую лавру.

Москва предупредила Афины, что поставка систем С-300 Украине не останется без последствий и они будут очень неприятны. На самом деле, в течение все последнее десятилетие Россия защищала Грецию, сдерживая турецкие амбиции в отношении «греческого мира».

Хотя Россия поставила Эрдогану батареи С-400, она сохранила частичный контроль над ними и могла запретить их использовать в случае открытого столкновения Греции и Турции. Если же Греция отправит на Украину такую серьезную военную помощь, у России не останется причин защищать ее и дальше.

Весной поставки оружия ВСУ вызвали серьезные протесты в греческом обществе, и правительство поставило идею дальнейшей помощи на паузу. Однако Мицотакис все же входит в блок неолиберальных глобалистов, так что вполне может принять решение, которое разрушит отношения между Россией и Грецией на долгие годы.

Передача ЗРК С-300 украинским военным не сыграет решающей роли в конфликте. У Украины было достаточно много собственных комплексов С-300, но большая их часть уже выведена из строя.

Модернизированные греческие батареи, несомненно, лучше, чем украинские, но даже если их поставят со всеми имеющимися у Греции ракетами, это лишь немного отсрочит разгром Украины, а не предотвратит его.