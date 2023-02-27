Эксклюзив 27 февраля 2023, 15:49 Обойтись без жесткача. Гражданскую войну в США отменили Политолог Дробницкий назвал невозможной открытую гражданскую войну в США РИА «Новости»

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Заявление члена палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин о вероятности гражданской войны в США — попытка привлечь к себе внимание. Хотя проблема внутри государства существует, прямое силовое противостояние между штатами невозможно, объяснил в разговоре с «360» политолог и американист Дмитрий Дробницкий.

Далее — прямая речь.

Марджори Тейлор Грин давно носится с темой вокруг размежевания демократических и республиканских штатов, активно об этом пишет. В Республиканской партии даже давали конструктивное предложение провести децентрализацию США, чтобы развести штаты при общем снижении роли федерального центра. Как конкретно это сделать — Тейлор Грин не описывает.

Это женщина эпатажная, ничего не боится, выступает с такими идеями, с которыми солидный конгрессмен никогда не выступит.

Хотя влияние на партию законодатели такого рода оказывают. В Республиканской партии многие предложения, которые казались безумными, в итоге подписывались. Электоральная база к такому роду политиков прислушивается.

Например, с идеей об аудите помощи Украине выступила именно Тейлор Грин. Изначально она казалась очень радикальной. Прошло несколько месяцев — и инициатива стала для республиканцев основной.

РИА «Новости»

Разногласия внутри США имеют место

Внутри США действительно существуют сильные культурные и политические разногласия. Это две страны, равные по численности. Раскол в жесткой форме характерен, наверное, для четверти республиканцев и демократов, другие хотят обойтись без «жесткача».

Когда приходят громкие события, США делятся пополам. Такая ситуация наблюдается примерно с 2016 года, сами американцы называют ее холодной гражданской войной.

Идея о том, чтобы поделить США на красные и синие штаты, а потом жить припеваючи, — это непонимание сути происходящего. В отличие от середины XIX века, разделения территориального там нет.

Да, есть либеральные штаты: Нью-Йорк, Мэриленд, Калифорния. Они прямо либеральные. Но если карту зумировать, то видно, что либералы живут в консервативных штатах, а консерваторы — в либеральных. Иной раз линия разделения проходит по семьям, хозяйствам, небольшим городкам и кварталам городов.

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Боевые действия между штатами невозможны

Гражданская война организованными фронтами невозможна. Для этого нужно, чтобы власти штата поступали соответствующим образом, а они постараются этого избежать.

Нельзя сказать, что хотя бы 90% определенного штата выступали жестко за одну из политических линий. Только в Колумбии все ясно — там либеральный штат.