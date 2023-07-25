25 июля 2023, 14:49
Гражданская война или французский финал? Судебная реформа разрывает Израиль
Политолог Светов заявил, что судебная реформа разделила общество Израиля
Израиль продолжает негодовать по поводу судебной реформы. Власти хотят отменить право судей выносить моральные вердикты и отказываться всегда следовать лишь букве закона. Противники перемен вывели на улицы тысячи людей, а правительство обвинили в коррупции. Но, вероятно, у конфликта будет «французский финал»: новый закон примут, а страсти побушуют и улягутся.
Израилю предрекли гражданскую войну
Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что его страна вступает в гражданскую войну. Причиной стало одобрение кнессетом законопроекта, который ограничивает возможность Верховного суда оспаривать решения правительства, сообщило агентство Anadolu.
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Проект закона представил премьер-министр Биньямин Нетаньяху: по его словам, документ предназначен для восстановления власти избранных должностных лиц. Возможно, таким образом чиновник пытается избежать суда за коррупцию. Кстати, на ней поймали и Ольмерт в его бытность его мэром Иерусалима.
Решение о судебной реформе вызвало массовые протесты, которые продолжаются почти 30 недель. В общей сложности на улицы Израиля вышли более 260 тысяч человек. Полиция жестко задерживала протестующих и разгоняла их водометами.
Уникальная судебная система
Политолог и журналист Юрий Светов в разговоре с «360» отметил, что в любой стране судебная реформа, как правило, вызывает большие споры. Ведь предполагается, что именно судебная власть занимается защитой законодательства — сохранением закона.
«В Израиле есть любопытная норма, которой, кажется, нет ни в одной стране: судьи Верховного суда могут принимать решения относительно действий правительства страны, исходя не столько из закона, сколько из своих представлений, как это должно быть. То есть у судей есть право выносить разного рода моральные оценки», — объяснил Светов.
По его словам, такие решения всегда вызывают сложности, ведь они не зафиксированы в законе и могут трактоваться как угодно. К примеру, ту же бомбардировку Нагасаки и Хиросимы можно расценивать и как способ быстрее прекратить войну, чтобы сократить число жертв, и как убийство мирных жителей.
Израильские судьи не один раз отменяли решения правительства, вмешиваясь, по сути, в практическую деятельность исполнительной ветви власти. Эта история длится уже 30 лет. Власти пытаются изменить законодательство, чтобы Верховный суд занимался толкованием и исполнением законов, а не выносить моральные вердикты.
Юрий Светов
Общество Израиля раскололось
Протесты связаны с тем, что израильское общество в целом серьезно разделено, добавил Светов. Одни поддерживают премьер-министра Биньямина Нетаньяху, другие против него. Для одних он герой и спаситель Отечества, для других — человек с диктаторскими замашками.
«Поскольку эту судебную реформу поддерживает Нетаньяху и его партия, вся оппозиция категорически против и входить в какие-то размышления, что, может быть, есть логика в этой реформе, никто не хочет. Оппозиция прибегает к массовым протестам, идут демонстрации, митинги», — сказал собеседник «360».
Людям внушают: ты против закона — значит, ты демократический человек, если ты за закон — поддерживаешь диктатора. При голосовании 64 депутата, сторонники Нетаньяху и его партии, высказались за, 56 проголосовали против и ушли из зала. Поскольку большинство одобрили закон, он должен быть принят.
Однако оппозиция пытается поднять общественное мнение на этот счет. Возможно, угроза гражданской войны, о которой говорят, преувеличена. Но могут быть и серьезные столкновения: на митинги протеста выходят сотни тысяч людей. И друг друга ни та, ни другая сторона не слышит.
Юрий Светов
Светов отметил, что Нетаньяху уже приостанавливал обсуждения этого закона, но в конце концов на него все же решились. Возможно, Израиль повторит историю Франции. Там тоже активно протестовали против пенсионной реформы, но в итоге парламент ее принял.
Проблемы судебной реформы в мире
Действующий премьер-министр Израиля — великий мастер всякого рода политических комбинаций, отметил Светов. Однако подозрения, будто судебная реформа была затеяна лишь затем, чтобы он избежал уголовного преследования, — сильное упрощение.
Люди, которые поддерживают Нетаньяху, заботятся не о нем, заботятся о судьбе своей страны, считая, что нигде в мире суд не пользуется вот такими правами, как в Израиле. Все-таки речь идет о стратегических решениях.
Юрий Светов
Политолог напомнил, что подобные конфликты с судебной системой есть и в других государствах. К примеру, Евросоюз постоянно упрекает венгерского премьер-министра Виктора Орбана в том, что он неправильно трактует свои отношения с местным Верховным судом.
«Из-за тех законов, что приняли в Венгрии, Орбана даже обвиняют в том, что он пытается получить диктаторские полномочия. Похожая ситуация и в Польше, где правящая партия находится в конфликте с тем, как ей видится деятельность судебной системы», — подытожил Светов.
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