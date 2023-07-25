Мир 25 июля 2023, 14:49 Гражданская война или французский финал? Судебная реформа разрывает Израиль Политолог Светов заявил, что судебная реформа разделила общество Израиля Викимедиа

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Израиль продолжает негодовать по поводу судебной реформы. Власти хотят отменить право судей выносить моральные вердикты и отказываться всегда следовать лишь букве закона. Противники перемен вывели на улицы тысячи людей, а правительство обвинили в коррупции. Но, вероятно, у конфликта будет «французский финал»: новый закон примут, а страсти побушуют и улягутся.

Израилю предрекли гражданскую войну

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что его страна вступает в гражданскую войну. Причиной стало одобрение кнессетом законопроекта, который ограничивает возможность Верховного суда оспаривать решения правительства, сообщило агентство Anadolu.

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Проект закона представил премьер-министр Биньямин Нетаньяху: по его словам, документ предназначен для восстановления власти избранных должностных лиц. Возможно, таким образом чиновник пытается избежать суда за коррупцию. Кстати, на ней поймали и Ольмерт в его бытность его мэром Иерусалима.

Решение о судебной реформе вызвало массовые протесты, которые продолжаются почти 30 недель. В общей сложности на улицы Израиля вышли более 260 тысяч человек. Полиция жестко задерживала протестующих и разгоняла их водометами.

Уникальная судебная система

Политолог и журналист Юрий Светов в разговоре с «360» отметил, что в любой стране судебная реформа, как правило, вызывает большие споры. Ведь предполагается, что именно судебная власть занимается защитой законодательства — сохранением закона.

«В Израиле есть любопытная норма, которой, кажется, нет ни в одной стране: судьи Верховного суда могут принимать решения относительно действий правительства страны, исходя не столько из закона, сколько из своих представлений, как это должно быть. То есть у судей есть право выносить разного рода моральные оценки», — объяснил Светов.

По его словам, такие решения всегда вызывают сложности, ведь они не зафиксированы в законе и могут трактоваться как угодно. К примеру, ту же бомбардировку Нагасаки и Хиросимы можно расценивать и как способ быстрее прекратить войну, чтобы сократить число жертв, и как убийство мирных жителей.

Израильские судьи не один раз отменяли решения правительства, вмешиваясь, по сути, в практическую деятельность исполнительной ветви власти. Эта история длится уже 30 лет. Власти пытаются изменить законодательство, чтобы Верховный суд занимался толкованием и исполнением законов, а не выносить моральные вердикты. Юрий Светов

Общество Израиля раскололось

Протесты связаны с тем, что израильское общество в целом серьезно разделено, добавил Светов. Одни поддерживают премьер-министра Биньямина Нетаньяху, другие против него. Для одних он герой и спаситель Отечества, для других — человек с диктаторскими замашками.

«Поскольку эту судебную реформу поддерживает Нетаньяху и его партия, вся оппозиция категорически против и входить в какие-то размышления, что, может быть, есть логика в этой реформе, никто не хочет. Оппозиция прибегает к массовым протестам, идут демонстрации, митинги», — сказал собеседник «360».

Людям внушают: ты против закона — значит, ты демократический человек, если ты за закон — поддерживаешь диктатора. При голосовании 64 депутата, сторонники Нетаньяху и его партии, высказались за, 56 проголосовали против и ушли из зала. Поскольку большинство одобрили закон, он должен быть принят.

Однако оппозиция пытается поднять общественное мнение на этот счет. Возможно, угроза гражданской войны, о которой говорят, преувеличена. Но могут быть и серьезные столкновения: на митинги протеста выходят сотни тысяч людей. И друг друга ни та, ни другая сторона не слышит. Юрий Светов

Светов отметил, что Нетаньяху уже приостанавливал обсуждения этого закона, но в конце концов на него все же решились. Возможно, Израиль повторит историю Франции. Там тоже активно протестовали против пенсионной реформы, но в итоге парламент ее принял.

Проблемы судебной реформы в мире

Действующий премьер-министр Израиля — великий мастер всякого рода политических комбинаций, отметил Светов. Однако подозрения, будто судебная реформа была затеяна лишь затем, чтобы он избежал уголовного преследования, — сильное упрощение.

Люди, которые поддерживают Нетаньяху, заботятся не о нем, заботятся о судьбе своей страны, считая, что нигде в мире суд не пользуется вот такими правами, как в Израиле. Все-таки речь идет о стратегических решениях. Юрий Светов

Политолог напомнил, что подобные конфликты с судебной системой есть и в других государствах. К примеру, Евросоюз постоянно упрекает венгерского премьер-министра Виктора Орбана в том, что он неправильно трактует свои отношения с местным Верховным судом.

«Из-за тех законов, что приняли в Венгрии, Орбана даже обвиняют в том, что он пытается получить диктаторские полномочия. Похожая ситуация и в Польше, где правящая партия находится в конфликте с тем, как ей видится деятельность судебной системы», — подытожил Светов.