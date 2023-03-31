Эксклюзив 31 марта 2023, 02:58 Грандиозная афера. Европа продолжает скупать российскую нефть по «украинской схеме» «Голос Мордора»: Европа продолжает скупать российскую нефть по «украинской схеме» РИА «Новости»

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Европа продолжает потреблять российскую нефть, причем по той же самой схеме, по которой Украина покупала «словацкий» газ. Об этом заявил автор Telegram-канала «Голос Мордора». В специальном материале для «360» он рассказал, как ЕС обманывает население, прикрываясь эмбарго.

Далее — его прямая речь

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Европа пошла по пути Украины

Я помню, как в году где-то 2015-м тогдашний президент Украины Петр Порошенко громко объявил, что отныне Украина стала независимой от российского газа и больше не купит его ни кубометра.

При этом, абсолютно все знали, что Украина продолжает все также пользоваться именно российским газом, только получает его по «виртуальному реверсу», как бы покупая у Словакии, с приличной наценкой. Похоже, что и Европа пошла по пути Украины. Что на самом деле не удивительно. Ведь как говорится — с кем поведешься, от того и наберешься.

Некоторое время назад в Европе громко заявили, что больше не будут покупать российскую нефть и нефтепродукты. А потом и вовсе ввели потолок цен на эту продукцию для третьих стран. Казалось бы, что цены на топливо в Европе должны были если и не взлететь, то ощутимо подрасти, но ничего не произошло, а дизель и вовсе подешевел. И это при том, что производство нефти в мире никто не увеличивал, а перераспределение потоков коснулось только российской нефти.

Аттракцион невиданной щедрости

Ларчик открывался очень просто — Европа продолжает потреблять российскую нефть и продукты из нее. Но по той же самой схеме, по которой Украина покупала «словацкий» газ. Например выяснилось, что значительные объемы российской нефти покупает Саудовская Аравия, перерабатывает их в дизельное топливо и поставляет в Евросоюз.

Потоки нефтепродуктов идут в Европу также из Индии и Китая. При этом Евросоюз очень прилично переплачивает, но держит розничные цены в приемлемом для населения диапазоне, за счет субсидирования таких поставок. Но понятно, что такой аттракцион невиданной щедрости долго продолжаться не может, потому что суммы денег утекают огромные.

Обман европейцев

Кроме того, не исключено, что в ЕС покупают российскую нефть и для переработки на своей территории. Тут тоже масса вариантов, один из которых — перевалка нефти с танкера на танкер в открытом море. Можно покупать и в виде смесей, а технически смесью можно считать даже танкер российской нефти, в которую добавлена бочка какого-нибудь Brent.

По сути дела, власти ЕС просто обманывает свое население, заявляя о том, что ввели эмбарго на нефть из России и ограничили ее цену для третьих стран неким «потолком». Этот обман приходится покрывать деньгами из бюджетов стран ЕС, но все равно получается, что при этом Евросоюз продолжает платить деньги России за нефть и нефтепродукты. Но уже с очень большими издержками для себя самого.

И сейчас этот обман вскрывается. А через какое-то время вскроются и суммы, которые Евросоюз потратил на эту грандиозную аферу.