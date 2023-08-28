Эксклюзив 28 августа 2023, 19:53 GPS-браслеты для мигрантов. Больше свободы передвижения или нарушение прав? Адвокат Ярмуш: GPS-браслеты для мигрантов дают свободу передвижения Телеканал «360»

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Британские власти обсуждают возможность выдавать нелегальным мигрантам специальные GPS-браслеты. По задумке, это поможет отследить их перемещение, а также сократить расходы на содержание в пунктах размещения, где уже не хватает мест. Законна ли такая мера, «360» узнал у адвоката по гражданскому и международному праву Марии Ярмуш.

Далее — прямая речь.

Ключевое в этом всем — «нелегальные». Это иностранные граждане, которые проникли на территорию Великобритании.

Возможно, кто-то законным способом, а кто-то — нет. Если их признали нелегальными мигрантами, значит, они незаконно попали в страну или их въездные документы просрочены.

Эти люди нарушили миграционные законы Великобритании и судебную практику, которая позволяет этим мигрантам, если нет основания для предоставления статуса беженца, находиться на территории страны. Обычно таких иностранцев власти депортируют из страны.

Великобритания же предлагает этим гражданам, которые уже нарушили законы, носить электронные браслеты, чтобы миграционные власти могли установить их местонахождение.

Я не вижу нарушений демократических норм и прав человека. Мы говорим о людях, которые уже нарушают законодательство, и об их добровольности надеть средства слежения.

Если им будет отказано в убежище в Великобритании, они должны покинуть страну. Это суверенное право любой страны — действовать так в отношении нелегальных мигрантов.

Я бы, наоборот, расценивала это как возможность для таких людей находиться не в скучном и ужасном месте, где их держат, а получить доступ, куда-то выйти. У них будет больше свободы передвижения до разрешения миграционного вопроса.

Конечно, жаловаться и говорить, что будут нарушены права, — ведь мигрантов будут отслеживать, не совсем правильно. Подчеркну, они уже находятся на территории иностранного государства, совершив миграционное нарушение.