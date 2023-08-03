Эксклюзив 03 августа 2023, 21:19 «Дружище, готовься покидать кресло». Что известно о плане на случай смерти Зеленского Обозреватель «360» Ракитский: Запад намекает Зеленскому на ликвидацию через прессу Телеканал «360»

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Президент Украины Владимир Зеленский раздражает игроков на международной арене. Главе киевского режима уже неоднократно намекали, что ему придется покинуть удобное кресло, если он не сменит политический курс. В случае ликвидации Зеленского у руля может оказаться так называемое коллективное управление, допустил обозреватель «360» Михаил Ракитский.

Далее — его прямая речь.

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У Незалежной есть целый план, что делать, если Россия вдруг убьет Владимира Зеленского, — такая громкая статья вышла на сайте издания Politico. Основой посыл для целевой аудитории — мол, посмотрите, в Кремле засели изверги, которые вот-вот нажмут на спусковой крючок.

Но если углубиться в материал, и посмотреть общим взглядом на ситуацию, и изучить информационную повестку в целом, несложно догадаться, кто главный адресат. Вы, может быть, удивитесь, а может быть, и нет, но это не кто иной, как Владимир Зеленский.

Кто будет управлять страной?

Авторы, ссылаясь на инсайдеров, размышляют, кто может заменить Зеленского, если его убьет Москва. Но, когда читаешь, ощущение, что репортеры полунамеками как бы говорят: не «если», а «когда».

Давайте будем откровенными. Если бы российская армия хотела, она бы уже это сделала. Бывали даже случаи, когда отечественная общественность возмущалась тем, что этого не происходит.

Но мы про другое. Итак, кто может прийти на смену?

По украинской «демократической» конституции на смену хозяину офиса на Банковой улице должен быть назначен глава Верховной рады Руслан Стефанчук, но на него Запад ставки не делает — слишком низкий процент доверия. А вот глава президентской администрации Андрей Ермак или министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а, может быть, вэсэушник номер один Валерий Залужный — тут шансы есть.

А вообще, резюмируют авторы публикации, на Украине есть цитата: «Сильная команда лидеров». То есть, получается, незаменимых нет. Да даже другое выходит.

Сайт президента Украины

Не сменишь курс — готовься на выход

Зеленскому через ангажированную прессу говорят прямо: дружище, не сменишь курс — готовься покидать удобное кресло. Причем, возможно, ногами вперед. Коллективный Запад потом все традиционно свалит на Россию, но это уже мелочи.

И кто-то из вас может подумать: да этот Ракитский видит лишь то, что хочет видеть. Но обратите внимание вот на что.

Еще в прошлом году глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в эфире CBS News сказал: «У украинцев есть планы, о которых я не буду говорить или вдаваться в какие-либо подробности, обеспечить то, что мы бы назвали „преемственностью правительства“, так или иначе».

Как интересно. В моменты, когда у ВСУ сложности на поле боя, так называемые друзья Незалежной вспоминают про информационный кейс, который запущен американским правительством в 2022 году.

Про «слив» Зеленского пишет не только Politico

В эфире проекта The Grayzone обозреватель Аарон Матэ и редактор Макс Блюменталь рассуждают на тему того, что Соединенные Штаты и Европа отворачиваются от киевского режима.

Один из них верно заметил, снова цитата: «Мы наблюдаем, как Украину „сливают“ на международной арене — и самый свежий шаг в этом направлении сделали в Вильнюсе на минувшем саммите НАТО».

Мы это тоже уже подмечали. Я лишь надеюсь, что вы улавливаете, как меняется информационное пространство — от растиражированного контрнаступления до новостей про «слив» и ликвидацию прошло каких-то 60 дней.

Кстати, про эти два месяца говорил и обозреватель Welt Кристоф Шильц. Он написал: «Украинское контрнаступление продолжается уже 60 дней, с небольшими успехами и огромными потерями. Киев не сможет дать отпор российскому агрессору. Все указывает на то, что этот конфликт будет заморожен».

Автор рассуждает, мол, Запад говорит, что помогает, хотя на самом деле заставляет Киев голодать на длинной руке — шикарный оборот.

А вот коллеги Шильца из American Conservative вовсю уже смеются над темой заморозки и дедлайнов для ВСУ, которых, как утверждает секретарь СНБО Данилов, нет.

Сайт президента Украины

Киев недальновиден

Сегодня в Telegram вычитал, что вэсэушники вообще недовольны обучением за границей. Мол, все это не работает и приходится пользоваться своими навыками. Огрызаются, но кто им запретит?

Потом вот эти заявления, что Киев оставляет за собой право наносить удары по территории России. Делают они это не западным оружием, а тем, что производят сами.

А ведь и это американцам не нравится: конфликт когда-то закончится, и хочешь не хочешь, а сосуществовать на одной планете придется. Во время Карбиского кризиса тоже казалось, что все пропало, но потом как-то ведь все образумилось.

Но Киев далеко не смотрит. Сегодня он в лице Зеленского и его команды пытается показать исключительную самостоятельность. Для внутренней аудитории это, разумеется, выигрышная политика, а вот на международной арене человек в зеленой вышиванке раздражает ее игроков. Именно по этой причине и появляются статейки про «сливы» и ликвидации.

Место для размышлений осталось только вот в чем: кто все же придет?

Политолог Алексей Ярошенко вообще сомневается, что Зеленского заменит один человек. Коллективный Запад, совместное управление на Украине — почему бы и нет.

Возвращаясь к публикации Politico, стоить озвучить еще один тезис, описанный авторами: они не исключают, что Украина в случае ликвидации Зеленского не станет пренебрегать заветами конституции и де-юро власть (до выборов) перейдет к главе Верховной рады Украины Стефанчуку. А вот де-факто, опять-таки до голосования, у руля окажется какой-нибудь Данилов, Ермак или Залужный. Собственно, вот оно — коллективное управление.

Закончить бы я хотел словами пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который высказывался не на эту тему, но реплика очень подходящая: каналы доведения информации до людей не столь важны, как смыслы, которые передаются по этим каналам. Есть смыслы, которые должны консолидировать общество.

Проще говоря, следует читать между строк, там вся суть.