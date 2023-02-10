Мир 10 февраля 2023, 19:00 Государство-террорист. США пошли на очередное преступление ради прибыли Политик Клинцевич назвал США государством-террористом из-за «Северных потоков» Соцсети

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Непосредственно перед взрывом над «Северным потоком — 2» кружил американский самолет-разведчик. Это стало еще одним доказательством и без того очевидного участия США в диверсии на газопроводе. Тем более что президент Джо Байден лично обещал уничтожить российский проект.

Американско-норвежская диверсия

Ранним утром 26 сентября над местом взрыва на газопроводе «Северный поток» в Балтийском море прошлого года был замечен американский самолет P-8A Poseidon, который часто используют как разведчик. Об этом свидетельствуют данные с сайта Flightradar24.

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Ранее США не стали отрицать свою радость от того, что газопровод «превратился в груду металла», но вместе с тем заявили о непричастности к диверсии. Однако, по данным журналиста Сеймура Херша, Вашингтон имеет прямое отношение ко взрыву.

По словам автора расследования, американские водолазы заложили взрывчатку во время учений НАТО Baltops 22. Позже самолет Военно-морских сил Норвегии, которая состояла в сговоре со Штатами, сбросил гидроакустический буй, активировавший взрывные устройства.

Место утечки газа на газопроводе «Северный поток — 2» / Командование обороны Дании

Вина США очевидна

Политик и общественный деятель Франц Клинцевич в разговоре с «360» подчеркнул, что сегодня ни в коем случае нельзя доверять ни Германии, ни Франции, ни Великобритании, ни Соединенным Штатам.

По его мнению, версия Сеймура Херша, полностью соответствует действительности: американцы действительно устроили взрыв на россиийском газопроводе в Балтийском море.

«Заявления, что „Потоки“ должны быть взорваны, а Россия — ликвидирована как субъект государственный, они транслировали везде, в формальной и неформальной обстановке. Поэтому в виновности США нет никаких сомнений», — сказал политик.

Джо Байден / РИА «Новости»

Государство-террорист

Клинцевич заверил, что нет никакой разницы: норвежские специалисты активировали взрывчатку, подготовленную американскими водолазами, или немецкие. В любом случае Соединенные Штаты — государство-террорист. Оно таким было и остается.

США — государство, которое подготовило не один десяток террористических организаций мирового и локального уровня. Американцы сами себе выдали лицензию на подобные вещи, в том числе на смертный приговор людям. Франц Клинцевич

Собеседник «360» напомнил о гибели ливийского лидера Муаммара Каддафи, президента Ирака Саддама Хуссейна, бывшего главы Сербии Слободана Милошевича. Американцы действуют силой и понимают только один язык — язык силы. Объяснятся с ними словами бессмысленно.

Американские инструкторы во время церемонии открытия очередного этапа подготовки подразделений ВСУ по программе «Объединенной многонациональной тренировочной группы — Украина» (JMTG-U), 2017 год / РИА «Новости»

Бизнес превыше всего

Аамериканские госструктуры прочно связаны с экономикой: и многочисленные спецслужбы, и Пентагон созданы лишь для работы на финансово-промышленные группировки и местные компании, напомнил Клинцевич.

США не скрывают, что их президент — тоже лишь инструмент. Значение имеет только бизнес. Американцы хорошо заработали и в Первую мировую войну, и во Вторую, на развале Варшавского договора и Советского Союза.

Сейчас Соединенные Штаты пытаются снова получить колоссальные дивиденды на уничтожении России. Все, что связано с Украиной и ее дальнейшей судьбой, американцев не волнует. Эта страна должна только выполнить одну задачу: максимально долго продержаться в конфликте. Франц Клинцевич

ВСУ будут пичкать любым оружием и боеприпасами, включая те, что запрещены различными конвенциями, предупредил Клинцевич. Американцы сейчас расстроены, что, наняв Украину как ЧВК, они никак не могут добиться успеха.

«Коллективный Запад даже не понимает, что глубоко продуманными действиями президент России Владимир Путин вытряхнет их из коротких штанишек. И не помогут ни великий доллар, ни огромный оборонно-промышленный комплекс», — заверил политик.

Начало полной деградации Запада случится уже осенью этого года. Именно тогда подойдут к концу все запасы, вырастут цены и нарушатся мировые логистические цепочки, подытожил Клинцевич.