Мир 19 апреля 2023, 17:01 Гости со своим уставом. Британцы обвинили украинских беженок в мошенничестве Политолог Журавлев: ревнивые британки выявили мошенничество украинских беженок Соцсети

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Британцы массово жалуются на украинских переселенцев, особенно на женщин. Те откровенно мошенничают, покупают предметы роскоши, а когда гостеприимные хозяева просят помыть тарелку, жалуются в полицию на рабство. Возможно, наглость гостей еще долго бы не замечали, но прощать сманивание своих мужей британки не намерены.

Украинцы возмутили британцев

Жители Великобритании все чаще жалуются на украинских беженок. Получая пособия за счет британских налогоплательщиков, они делают дорогие покупки и мошенничают с документами, сообщила газета Daily Mail.

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Эмма Нишигаки обнаружила, что без ее ведома гостья с Украины использовала паспорт хозяйки для подачи 22 документов на получение виз. В закрытом чате некий британец показал фото двух Apple AirPod по 189 фунтов за штуку, которые купили украинки.

Еще один житель Лондона рассказал о покупках «бедной украинской гостьи» на этой неделе: медвежонок от Harrods, подгузники Baby Bits по 60 фунтов стерлингов за упаковку (для ребенка подруги с Украины), солнцезащитные очки Dolce & Gabbana стоимостью более 200 фунтов.

Корона платит за беженцев

Как правило, украинские беженцы селятся у британцев в рамках программы Homes for Ukraine — «Дома для Украины». За одну взятую на постой семью или гостя государство доплачивает своим гражданам по 350 фунтов стерлингов (более 35 тысяч рублей) ежемесячно.

Украинцы получают пособия в 500 фунтов стерлингов (более 50 тысяч рублей) в месяц, плюс льготные врачи и языковые курсы для взрослых. Дети с Украины бесплатно учатся в школах, которые за собственный счет нанимают ассистентов, помогающих маленьким переселенцам с переводом и адаптацией.

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Однако некоторые беженцы хотят урвать куски пожирнее, пусть и в обход законов. Упомянутая выше мисс Нишигаки ведет в соцсетях группу для британцев, сытых по горло поведением украинцев, которые беззастенчиво их обманывали, клянчили деньги и визы.

Интернет полон предложениями о продаже поддельных документов, сертификатов, водительских прав для украинцев, прибывающих в Соединенное Королевство. Бойко идет нелегальная торговля контрафактными сигаретами с Украины.

Не заблуждайтесь, я не возражаю против того, чтобы украинцы приезжали в Великобританию, чтобы спастись от опасностей военного конфликта. Но я возражаю против того, чтобы за счет моего государства жили те, кто может без этого обойтись. Эмма Нишигаки

Кстати, Британия находится лишь на пятом месте по числу украинских беженцев: к концу марта их насчитывалось почти 192 тысячи. Лидером в этом перечне выступает Россия, которая приняла почти три миллиона украинцев.

Данные сайта statista.com / Телеканал «360»

Обвинения в рабстве

Многие британцы стараются помочь украинцам найти хотя бы временный заработок. Некоторые гостеприимные хозяева предлагают гостям несложную работу по дому в обмен на денежное вознаграждение. Однако зачастую беженцев такой расклад оскорбляет.

Ханна Дебенхэм с мужем пригласили пожить Людмилу Зосым, 30-летнюю украинку с ребенком. Супруги пообещали доплачивать 200 фунтов за присмотр за их детьми и уборку два-три раза в неделю. Спустя три недели беженка заявила в полицию о том, что ее держат в рабстве.

Следствие длилось два месяца и изрядно потрепало нервы Дебенхэм: полицейские обещали ей пожизненное заключение, если слова гостьи с Украины подтвердятся. В итоге британку оправдали, но она призналась: теперь видеть не может украинский флаг.

Ханна Дебенхэм и страница профиля Людмилы Зосым / Соцсети

Дебенхэм рассказала журналистам, что украинка первые недели вела себя образцово. Правда, никогда не мыла за собой посуду, хотя ей показали, как пользоваться посудомойкой. Когда хозяйка в первый раз отказалась вести гостью на нужную ей встречу (Дебенхэм работала из дома), та вспылила и выставила британку из своей комнаты.

«Я возила ее на множество приемов к врачам и по льготам, но тогда объяснила ей, что я работаю и не всегда могу ее отвезти. Это нужно уважать. Она захлопнула передо мной дверь, и я просто подумала: „Ого, как она могла так со мной обращаться?“» — поделилась миссис Дебенхэм.

Любовный сериал с украинкой

Британке повезло: вздорная гостья вполне могла нацелиться на ее супруга. Прославившаяся в СМИ украинская айтишница София Каркадым всего за 10 дней смогла увести мужа и отца двух дочерей у доброй британки, которая решила приютить беженку.

Энтони Гарнетт, поддавшийся на чары украинки, заявил, что сожалеет о боли, которую причинил своей семье. Но с Софией у него «возникла такая тесная связь, какой никогда прежде не было». Слова о боли оказались к месту: вскоре Каркадым начала колотить британца, так что ему пришлось звать на помощь полицию.

После второго ареста Каркадым, которая снова попыталась воспитать Гарнетта кулаками и чем под руку подвернется, пара наконец рассталась. Украинка вернулась на родину, а британец с трудом смог уговорить супругу позволить хоть изредка видеться с дочерьми.

Хеппи-энда у этой истории не получилось. Спустя месяц после свидания с детьми Гарнетт отправился во Львов и привез Софию обратно в Великобританию. Каркадым пообещала возлюбленному вести себя хорошо и никогда не притрагиваться к алкоголю.

Энтони Гарнетт и София Каркадым / Соцсети

Этот сериал вызвал большой резонанс в Соединенном Королевстве. Британцы начали отказываться принимать переселенцев с Украины: многие беспокоились за свои семьи. Кроме того, из-за инфляции содержать гостей, которые не платят за еду, квартиру и коммунальные услуги, стало просто накладно.

Ревность обнажила мошенничество

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в разговоре с «360» назвал украинских беженцев «идеологически правильными мошенниками». По версии Запада, они «убежали от ужасной России», поэтому надо снисходительно относиться к их слабостям.

Думаю, если бы не было вот этой проблемы ушедших мужей, никто бы вообще ничего не заметил. Но поскольку женское движение в Британии очень сильно и дело дошло до семейных уз, это уже никто не простит. Дмитрий Журавлев

Журавлев отметил, что только после случаев адюльтеров британцев с украинками вскрылись факты мошенничества беженцев с Украины. Когда женщина ревнует, она о своих противницах знает все — никакой налоговый инспектор даже рядом не стоял.

«Англичане украинских беженцев терпеть не хотят, а английскому правительству они крайне симпатичны. Решение принимает правительство. С другой стороны, его периодически могут переизбирать. Возможно, страх перед избирателями станет достаточным основанием, чтобы прекратить всю эту историю», — подытожил политолог.