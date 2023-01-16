Мир 16 января 2023, 14:48 (обновлено: 16 января 2023, 15:52) Госдолг США достигнет потолка 19 января. Что это значит и почему это важно для всего мира Аналитик Адамидов: решение о потолке госдолга в США зависит от внутриполитических игр РИА «Новости»

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Глава американского Минфина призвала к оперативным мерам по повышению госдолга, который достигнет потолка уже 19 января. Если этого не сделать, США ждут серьезные трудности. Специалисты уверены, что ситуацию затрудняет разлад между демократами и республиканцами. В результате этого может пострадать весь рынок.

Госдолг США

США достигнут потолка госдолга 19 января. Если местные власти срочно не примут меры по его повышению, американская экономика сильно пострадает. Об этом заявила министр финансов Джанет Йеллен в письме спикеру палаты представителей конгресса США Кевину Маккарти.

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«Пишу, чтобы проинформировать вас, что начиная с четверга, 19 января 2023 года, непогашенный долг Соединенных Штатов, согласно прогнозам, достигнет лимита, установленного законом. Я почтительно призываю конгресс действовать быстро, чтобы защитить гарантию исполнения кредитных обязательств Соединенных Штатов», — подчеркнула она.

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Копию послания министр направила председателям профильных комитетов сената и палаты представителей конгресса, лидерам Демократической и Республиканской партий в них. Йеллен уверена, что вскоре властям придется принимать «чрезвычайные меры», иначе страну ждет дефолт. Чтобы избежать этого, министр считает необходимым либо повысить потолок госдолга, либо вовсе приостановить его.

«Действительно, в прошлом даже угроза того, что правительство США может не выполнить обязательства, наносила ущерб, включая единственное в истории нашей страны снижение кредитного рейтинга в 2011 году», — отметила глава Минфина США.

Что такое госдолг США и почему это важно

Госдолг США — это государственный долг Соединенных Штатов либо внешним кредиторам, либо федеральной резервной системе, которая является формально американской системой частных банков. Они имеют право выпускать доллар США, который юридически является валютой федеральной резервной системы. Об этом «360» рассказал экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев.

«Федеральная резервная система частных банков в Соединенных Штатах покупает облигации правительства Соединенных Штатов и финансирует дефицит, который [составляет] примерно триллион долларов в год. <…> Юридически нужно все время поднимать планку этого государственного долга. Она должна пройти через конгресс США, <…> поэтому проблемы возникают, когда при несогласии республиканцев и демократов, как сейчас, <…> возникают трения, как тратить эти деньги. <…> Вот, собственно говоря, о чем и спор», — пояснил он.

По словам Корнеева, долг США все время наращивается и тратится в основном на текущие бюджетные расходы. В следующем году ожидается увеличения этого долга больше чем на миллиард.

«Если одно лицо берет у самого себя, оно может объявить, что этого долга нет. Это возможно, теоретически. <…> Юридически банки находятся на территории США, но большинство акционеров федеральной резервной системы не являются гражданами США. <…> Большой вопрос, является ли федеральная резервная система банками США или США являются силовым органом федеральной резервной системы. Это вопрос, который прямого ответа не имеет, потому что неясно их внутреннее взаимодействие», — пояснил Корнеев.

РИА «Новости»

Сложности с финансированием США

Независимый аналитик по вопросам экономики, основатель Telegram-канала Angry Bonds Дмитрий Адамидов связал большое количество новостей о госдолге именно США с тем, что эта страна — военно-политический, экономический мировой лидер, а также с тем, что госдолг действительно достиг очень больших размеров.

«Если с рынком американского долга что-то случается, все мировые финансы будут себя чувствовать очень неспокойно, потому что туда вложены и золотовалютные резервы. <…> А с потолком ситуация простая. Это юридическое ограничение, конгресс ограничивает правительство в заимствованиях. Когда доходит до потолка, чтобы не делать этого каждый день, они просто устанавливают потолок, выше которого Минфин США занимать не может», — отметил Адамидов.

В результате начинается внутриполитический торг, напоминающий по накалу страстей последние годы СССР, отметил аналитик. В итоге эту проблему решат, уверен Адамидов. Вопрос лишь в том, когда и насколько сильно это отразится на рынках.

«Все-таки сейчас ситуация неустойчивая, а инвесторы — народ нервный. Если действительно начнут нервничать и выходить из американских госбумаг, госдолг потом поднимут, но <…> финансирование будет сложнее происходить. <…> В России масштаб меньше, уровень долга тоже меньше», — подчеркнул аналитик.

На данный момент государственный долг США составляет 31,31 триллиона долларов. Это рекордно высокий показатель.