Мир 06 декабря 2023, 17:41 Горькое похмелье. Республиканцы и демократы устроили скандал из-за Украины The Hill: республиканцы устроили скандал в конгрессе США из-за денег для Украины President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Теперь официально: на секретном заседании по животрепещущей теме пакета финансовой помощи для Украины конгресс США чуть не превратился в Раду. Верхняя и нижняя палаты, по сообщениям сразу нескольких крупных газет, переругались между собой в дым. Произошло это на фоне чуть менее заметного, но все же существенного «провисания» вроде бы такой единой и незыблемой поддержки Украины со стороны старушки Европы. Как западная эйфория цвета хаки сменилась жестким похмельем, выяснял «360».

Развели демократию

Если бы президент Украины Владимир Зеленский все-таки присутствовал на том самом закрытом заседании конгресса США, от участия в котором в последний момент отказался, ему бы, вероятно, пришлось столкнуться с нелицеприятной действительностью.

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Глава киевского режима увидел бы своими глазами, насколько на самом деле американским властям безразлична судьба Украины как таковой.

Ведь если бы демократы действительно хотели поддержать Киев, они бы пошли, наверное, на компромисс с республиканцами по поводу миграционной политики и защиты южной границы Соединенных Штатов, через которую в страну массово прибывают нелегалы. Верно же?

Но нет: политический воз, разрываемый всевозможными лебедями, раками и щуками (кто из них кто в американском истеблишменте — пофантазируйте сами), остается и ныне там. Тянут его так агрессивно, что нервный ход секретного заседания не удалось удержать в тайне.

Журналисты The Hill почти прямым текстом заявили: уважаемые конгрессмены начали орать друг на друга, пытаясь гнуть свою линию.

Например, два республиканца хотели докричаться до госсекретаря Энтони Блинкена, министра обороны Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов Чарльза К. Брауна — младшего.

Я спросил генерала Брауна о его лучшем военном совете. Настолько ли важна поддержка Украины и Израиля, чтобы демократы могли хотя бы нехотя рассмотреть возможность поддержки охраны южных границ? Но он хотел поговорить об Украине. Сенатор США Кевин Крамер, республиканец

По сути, республиканцы в обеих палатах конгресса решились на легкий саботаж, пытаясь силой собственных голосовых связок сменить заявленную повестку заседания. Ведь они уверены: защита своей территории — гораздо более серьезная проблема нацбезопасности, чем любая другая страна в любой другой части света.

Убедившись, что Блинкен и Остин не собираются сходить с намеченной темы, дюжина республиканцев просто ушла с заседания. Как написала The Washington Post, они даже не досмотрели презентацию, которая должна была убедить проголосовать за пакет помощи на 110,5 миллиарда долларов, разработанный Белым домом, — там в кучу смешали и Израиль, и Украину, и Тайвань.

Госсекретарь США Энтони Блинкен / Annabelle Gordon — CNP/ Consolidated News Photos / Global Look Press

Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон заверил: никакой помощи Киеву нижняя палата не одобрит, пока не увидит реальных действий в области миграционной политики, а повторять он это будет, «пока лицо не посинеет».

«Они хотят выделить десятки миллиардов долларов на помощь нашим друзьям и союзникам за рубежом, но они не желают делать все необходимое, чтобы предотвратить потенциальный кризис на границе. Администрацию Байдена, похоже, это просто не волнует», — процитировала NYT сенатора Джона Корнина, республиканца от Техаса.

«Дружба» дружбой, а денежки…

В недавней статье журналисты The Wall Street Journal сообщили, что парламентский кризис в США происходит на фоне похожих процессов в Старом Свете. Там примерно 50-миллиардный пакет помощи Зеленскому и компании уже не могут согласовать из-за недовольства Венгрии, а также из-за назревающего тихого экономического кризиса в Германии.

ФРГ, кстати, открестилась от Киева заметнее всего. Глава бундесвера Борис Писториус сказал: «Мы делаем то, что можем». Когда журналистка ZDF задала министру обороны вопрос о невозможности «дать отпор» России, Писториус быстро расставил все точки над i (в случае Киева, наверное, над ё).

«Мы, в первую очередь, не союзники Украины. Это значит, что мы не находимся в ситуации, обязывающей вмешиваться в рамках альянса», — подчеркнул министр.

По его свидетельству, оборонная промышленность Германии уже не вывозит темпы производства боеприпасов.

В Евросоюзе все больше политиков высказываются, например, против бредовой идеи передать Киеву замороженные российские средства — эту мысль педалировала председательствующая сейчас в ЕС Испания. На условиях анонимности некоторые еврочиновники заявили Politico: Мадрид, вероятно, попросту не знает, как работает политика Евросоюза, оттого и выдвигает столь светлые мысли.

Зал Европарламента / Belga/Keystone Press Agency / Global Look Press

Ну или, если быть чуть циничнее, Испания все знает о политике, но просто собралась украсть украденное, потратив деньги России на собственные нужды — миграцию и свою конкурентоспособность в рамках ЕС.

«Это похоже на черный ход, чтобы попытаться использовать дополнительные средства на Украину для других расходов — которые, по совпадению, находятся в списке желаний самой Испании», — поделился с журналистами еврочиновник.

В любом случае Зеленский, отказавшись от участия в диалоге с западными покровителями, пропустил очень отрезвляющее зрелище. Но то ли еще будет.