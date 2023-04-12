Эксклюзив 12 апреля 2023, 13:15 Гордость и предубеждение. Зеленский не использует последний шанс на мирное урегулирование на Украине Политолог Светов: никакого права голоса у Зеленского нет, за него все решает Запад Официальный сайт президента Украины

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Обозреватель South China Morning Post Дэниел Ковани посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому спрятать свою гордость подальше и поторопиться с мирным урегулированием конфликта в стране, пока он хоть что-то решает. С такой постановкой вопроса не согласился политолог и журналист Юрий Светов. В разговоре с «360» он подчеркнул, что у Зеленского уже сейчас нет никакого права голоса при определении окончательного исхода конфликта на Украине.

Далее — прямая речь.

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Я думаю, что китайский политолог неправ только в одном. Он предполагает, что сегодня у Зеленского есть право голоса в этих переговорах. Никакого права голоса у украинского лидера, естественно, нет. И вопрос, что и как ему делать, решают в первую очередь американцы, англичане и другие.

Запад требует капитуляции от России

Мы имеем пример, когда год назад переговоры шли, о чем-то договаривались. Но пришла команда из Вашингтона, и переговоры остановили, больше они не ведутся. Если бы там были хотя бы тенденции, то мы бы слышали публичную полемику, в которой бы говорилось со стороны Украины о готовности обсуждать. А мы со стороны киевских властей слышим только готовность диктовать.

То есть они говорят: «Вот вы выполните наши условия, а потом мы, может быть, вступим с вами в переговоры». Весь смысловой ряд идет такой: Россия обязана вернуться к границам 1991 года. Потом они будут говорить, сколько Россия должна будет заплатить Украине.

То есть все, о чем шла речь в конце 2021 года, знаменитое обращение к Западу с просьбой о гарантиях безопасности, причины начала специальной военной операции отметаются. По сути дела, от России требуют одного: капитулировать.

Вернуть Луганск и Донецк на правах автономий

Американские и прочие союзники твердят как заклинание: «Мы с Украиной будем до конца, Россия не должна победить».

Призыв Китая к переговорам госсекретарь США Энтони Блинкен трактует как попытку закрепить за Россией то, что она уже получила. Кто-то там еще предложил вернуть Украине Луганск и Донецк на правах автономий. Этот весь «раскрут» идет, и решает это не Зеленский, а другие.

Китайцы правы, что приходит время, когда с Украиной вообще считаться не будут. В этом их правота. Сейчас вдруг появились обсуждения, что надо Украину объединить с Польшей и тем самым решить вопрос ее вхождения в Европейский союз и НАТО. Но это же означает исчезновение Украины как самостоятельного государства.

Все замерли в ожидании контрнаступления

В заявлении главы ЦРУ Уильяма Бернса сказано, что президент России Владимир Путин несерьезно относится к переговорам. Что это означает? В их понимании серьезно отнестись к переговорам означает встать, поднять руки и сказать: «Все ребята, мы уходим, дальше делайте что хотите». Вот об этом идет речь.

Традиционно представитель Кремля Дмитрий Песков комментирует все эти «песни» о переговорах. Понятно, что все замерли в ожидании предполагаемого контрнаступления ВСУ.

Только после того, как состоятся какие-то решения, можно будет о чем-то говорить за столом переговоров.