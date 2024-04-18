Мир 18 апреля 2024, 14:59 Технологии в крови. Google уволил забастовщиков, выступивших против Израиля Google уволил забастовщиков, выступивших против контракта с Израилем Stella Venohr / dpa / Global Look Press

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Американская корпорация Google уволила 28 сотрудников. Это произошло после 10-часовой забастовки против контракта Project Nimbus стоимостью 1,2 миллиарда долларов. С чего все началось, в чем причины протестов и какими будут последствия, разбирался «360».

Как началась забастовка из-за Project Nimbus

До протеста сотрудники отправили руководству Google письмо по электронной почте, в котором призвали выйти из контракта Project Nimbus стоимостью 1,2 миллиарда долларов.

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Согласно договоренностям, Google Cloud и Amazon Web Services обязались предоставлять услуги облачных вычислений и искусственного интеллекта правительству Израиля и вооруженным силам.

«Мы пришли в Google не для того, чтобы работать над технологиями, которые убивают. Заключив этот контракт, руководство предало наше доверие, наши принципы искусственного интеллекта и нашу человечность», — написал инженер-программист из Саннивейла Билли Ван дер Лаар.

Lex Zea / Keystone Press Agency / Global Look Press

Захват офиса, увольнения и аресты

Во вторник, 16 апреля, работники Google, несогласные с политикой своей компании, начали 10-часовую сидячую забастовку в нью-йоркском офисе. Они заняли весь 10-й этаж здания на Манхэттене. Протест сопровождался плакатами с призывами к «борьбе с геноцидом».

Тем временем сотрудники кампуса Саннивейл в Калифорнии ​​захватили офис генерального директора Google Cloud Томаса Куриана.

Затем полиция штата арестовала девять забастовщиков в обоих офисах, сообщил The Verge. Задержания снимали на камеру. Перед этим охрана компании несколько раз настоятельно рекомендовала протестующим прекратить забастовку и уйти добровольно.

Вице-президент Google по глобальной безопасности Крис Рэкоу назвал действия сотрудников неприемлемыми. Топ-менеджер заявил, что они захватили офисы, «осквернили нашу собственность и физически препятствовали работе других сотрудников Google».

На следующий день корпорация уволила 28 человек, написал New York Post.

Müller-Stauffenberg via www.imag/www.imago-images.de / Global Look Press

Что не так с Project Nimbus

Впервые контракт анонсировали в 2021 году. Google согласился поставлять Израилю облачные сервисы, способные распознавать лица с помощью ИИ, автоматически сортировать изображения по категориям и отслеживать объекты.

Новость стала катализатором внутренних протестов в Google и Amazon. Сотрудники компаний неоднократно призывали руководителей расторгнуть контракт.

Очередная волна забастовок пронеслась после эскалации конфликта Израиля с сектором Газа. Ярким моментом в этой канве протестов стало выступление директора Google в Израиле Барака Регева 4 марта в центре Манхэттена.

Omar Marques / Keystone Press Agency / Global Look Press

Во время речи спикера один из зрителей, 23-летний инженер-программист по имени Эдди Хэтфилд, выкрикнул с места, что не собирается «создавать технологии, которые способствуют геноциду, апартеиду или слежке». Его освистали и выпроводили из комнаты.

После паузы Регев заявил, что Google предоставляет пространство для разных мнений. Однако через три дня Хэтфилда уволили.

На инцидент отреагировали по-разному. Например, руководитель политики Google в Великобритании Видана Абдель Халек подала в отставку в знак поддержки Хэтфилда, сообщил Time.

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Причины протестов

Нет никаких доказательств того, что технологии Google или Amazon собирались задействовать для убийства мирных жителей. Сотрудники Google приводят три основных довода в пользу своей позиции.

Во-первых, это заявление Министерства финансов Израиля 2021 года. В нем говорилось, что проект Nimbus будет использовать министерство обороны.

Во-вторых, речь шла о том, что правительство Израиля, вероятно, будет пользоваться возможностями облака Google. Еще одним аргументом протестовавших стало то, что компания очевидно неспособна отслеживать действия израильской стороны.

Eyal Warshavsky / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бизнес идет рука об руку с политикой

Штат Google состоит более чем из 139 тысяч работников, и увольнение нескольких десятков человек для корпорации — капля в море. Несмотря на это, подобный шаг рискует стать роковым для имиджа компании: заказчики могут расценить его как политический акт.

Но так ли это опасно для американской корпорации?

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Оказывается, совсем нет. Об этом в беседе с «360» заявил политический советник и психолог Сергей Маркелов.

По его словам, сегодня нет ни одной компании, которая не подчинялась бы политическим законам. Последние два года доказали, что большой бизнес полностью зависит от политических решений и конъюнктуры, напомнил эксперт.

Власти предоставляют организациям базовую поддержку, клиентуру, работу по обслуживанию госорганов, чиновников, обороны и прочего. Этот взаимный обмен и усиление друг друга, безусловно, делает их единым организмом — политическим и экономическим. Поэтому все попытки сказать, что бизнес и политика не зависят друг от друга, терпят крах. Сергей Маркелов

Тем же самым пользуются McDonald’s, Pepsi, Coca Cola и другие. Все компании политизированы, получают базовые доходы, поддержку государства, госзаказы и помощь в решении проблем. Для них свободный рыночный потребитель сместился на второе место.

Например, через нужных людей большие бренды продвигают собственные заказы, поддержку финансовых механизмов — рефинансирование, кредиты, льготы. Они продавливают выгодные им законы, например о налогах или приоритетной позиции на рынке.

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Эти компании, в том числе Google, не влияют на политику, но она серьезно влияет на них, уверен собеседник «360». Поэтому организации тщательно выбирают политическую позицию. И она становится частью их корпоративной стратегии.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников подтвердил, что увольнение сотрудников Google не принесет убытков самой корпорации. В разговоре с «360» он пояснил, что крупные заказчики будут внимательно следить за ситуацией с Израилем, однако вряд ли кто-то рискнет прямо сейчас разрывать дорогостоящие контракты.