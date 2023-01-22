Эксклюзив 22 января 2023, 14:11 Смену режима в России назвали целью санкций. Голубой мечте Запада не сбыться Политолог Марков и журналист Светов исключили смену режима в России из-за санкций РИА «Новости»

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Российская экономика под давлением санкций превратится в новый Иран, а образ жизни простых людей станет похож на ситуацию в Венесуэле и Северной Корее. Такой прогноз на заседании Всемирного экономического форума в Давосе сделал главный экономист Международного валютного фонда Кеннет Рогофф. По его словам, россиян ждет невероятная бедность из-за введенных странами Запада ограничений. Специалист подчеркнул, что случаев, когда санкции меняли политический режим, немного, но все же они были. Поэтому необходимо продлить и усилить рестрикции против России.

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Опасность смены режима из-за санционного давления и дальнейшие последствия для страны «360» обсудил с экспертами. Мнения специалистов приведены прямой речью.

1 Повторение судьбы Украины

Политолог Сергей Марков

Смена режима возможна — это реальная угроза. Нам противостоит огромная коалиция. Более 50 государств мира контролируют свыше 50% мировой экономики. Они постараются прежде всего купить большую часть элиты, дать им какие-то ресурсы или позиции. У нас же часть элиты имеет недвижимость и активы за рубежом, поэтому нельзя исключать шантаж.

У Запада отлично налажено финансирование средств массовой информации и неправительственных организаций. Плюс санкции. В их задачи входит ухудшить уровень жизни людей. Опираясь на свои информационные ресурсы, противники обвинят в этом руководство нашей страны. Через социальные сети и оппозиционных активистов людей выведут на улицу, а пытающиеся противостоять этому государственные институты парализуют при помощи денег.

В России хотят повторить то, что произошло на Украине в 2013–2014 годах: устроить государственный переворот, привести к власти марионеточный режим, развалить страну и взять под контроль ядерное оружие. После этого в государстве проведут всеобщую мобилизацию и отправят на войну с Китаем.

2 Бесплотные надежды Политолог и журналист Юрий Светов Смена режима — это голубая мечта Запада. Все санкции ввели именно с этой целью. Дело в том, что в качестве консультантов они используют людей из нашей оппозиции, которые в большинстве уже давно живут за рубежом. Они уверяют своих кураторов, что нужно еще немного поднажать, чтобы экономическое положение в России ухудшилось. Мол, население свергнет действующую власть, мы займем ее место и выполним все, что хочет Запад. Вот из этих химер исходит санкционное давление. Оно, конечно, сказывается, затрудняет ситуацию, но власть, общество и бизнес находят пути, чтобы уменьшить это влияние. Если бы ограничения работали так, как Запад задумал изначально, то не нужно было бы готовить 10-й пакет санкций, который сейчас они собирают. Но теперь они твердят не столько об ограничениях, сколько о том, как закрыть способы их обхода, начать давить на страны, которые не поддержали санкции. Опросы общественного мнения в России показали, что президента Владимира Путина и его политику поддержали более 70% жителей. Поэтому надежды на санкции не сработают. Западные политики не способны понять одну вещь: с русскими ограничения не работают. Попытки принудить и заставить действовать по чужой воле дают обратный результат. С Россией надо договариваться, выискивать новые точки, по которым можно сотрудничать, а не давить и приказывать. У людей есть претензии к власти, но ситуация 2022 года показала, что сплоченность общества и устойчивость экономики намного выше, чем мы сами думали.