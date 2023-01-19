Мир 19 января 2023, 22:05 Голосистая амнистия. Активисты добились свободы для женских сосков Эксперт по соцсетям Зыков заявил, что Facebook не станет копией OnlyFans Фрагмент картины «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли / Викимедиа

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Марк Цукерберг разрешил публиковать в своих соцсетях снимки обнаженной женской груди. Активисты добивались этого почти десять лет, но все решила актуальная повестка общества. Как оказалось, стремление демонстрировать себя — лишь древний инстинкт выживания, связанный с выбором партнера.

Женскую грудь освободят от цензуры

Руководство компании Meta*, куда входят Facebook** и Instagram***, решило прислушаться к мнению своего наблюдательного совета. Американские ученые, политики и журналисты рекомендовали изменить стандарты и снять запрет на публикации контента с обнаженной женской грудью.

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Перемены случились после того, как Facebook** подверг цензуре два поста с фото трансгендерной и небинарной пары. Их фото топлес удалила система искусственного интеллекта компании. Позже снимки вернули, но скандал уже разгорелся.

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Чтобы избежать обвинения в ущемлении прав трансгендеров, Meta* решилась на смену правил. Теперь блистать в соцсетях фотографиями с обнаженной грудью и непосредственно сосками могут не только мужчины, но и женщины.

Венера Милосская, примерно 100 год до нашей эры / Викимедиа

Свободу соскам!

Цензура на женские соски началась в американских соцсетях с актрисы Лины Эско. Она снимала документальный фильм о том, как бегает топлес по улицам Нью-Йорка, и выкладывала фрагменты эпопеи в Facebook**. В 2013 году все видео удалили.

Тут-то и началась кампания поддержки. Сначала дружественные знаменитости вроде Рианны и Майли Сайрус разместили у себя в социальных сетях гологрудые фотографии. Потом подключились феминистки и примкнувшие к ним активисты.

Движение Free the Nipple («Освободите сосок») призывало сбросить рабство условностей в интернете и в жизни. Борьба проходила на уличных демонстрациях и в соцсетях: дамы в топах, футболках, блузах, но без бюстгальтеров потрясали грудью перед камерами и ставили хештеги #FreetheNipple.

Мужчины охотно поддержали Free the Nipple и ходили на демонстрации, требуя разрешить дамам ходить топлес. Некоторые носили футболки с изображением голой женской груди. А дамы, в свою очередь, — с голой мужской, не запрещенной соцсетями грудью и сосками навыпуск.

Викимедиа

Полная обнаженка еще под запретом

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков заверил «360», что Meta* не боится движений активистов — компания почти десятилетие просто не обращала на них внимания.

Феминистки пытались указать Facebook**, что если женщина фотографируется с голой грудью и при этом видно ее соски, то такие фотографии банятся, а аналогичные снимки мужчин не запрещают. И это нехорошо, несправедливо. Владимир Зыков директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров

Зыков отметил, что, несмотря на годы выступлений активистов, Facebook** оставался непробиваемым. Но все меняется, и сейчас, видимо, настало время всяких небинарных личностей и трансгендеров, которые продавили изменения в соцсетях.

«Благодаря им теперь в Facebook** и Instagram*** появятся фотографии обнаженных девушек без ретуши. Скорее всего, нужно будет ставить какие-то соответствующие пометки, например „+18“, для того, чтобы их пропустили через модерацию», — предположил эксперт по соцсетям.

Telegram

Он уточнил, что изменение правил не превратит соцсети Meta* в OnlyFans, который известен своим взрослым контентом. Полная обнаженка и слишком уж откровенные снимки все еще под запретом, не говоря уже о порнографии.

«Однако девушки, которые стремятся показывать свое тело, смогут выкладывать видео и фото топлес. Также свои работы смогут показывать большое количество фотографов, которые работают в жанре ню и эротики, не боясь блокировок», — сказал Зыков.

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Показать себя и выжить

Психолог Марина Гладышева рассказала, что стремление оголиться связано с выживанием человека. Когда люди демонстрируют себя, свой быт в соцсети, они пытаются показать, как они живут, чего добились, заработали или получили.

Человек старается показать, в каком статусе он находится, чтобы другие люди это видели и понимали. Женщины и мужчины, которые демонстрируют свое тело, точно таким же образом пытаются привлечь внимание, то есть повысить свою выживаемость. Марина Гладышева психолог

Возможно, женщина таким образом надеется привлечь какого-то хорошего партнера, отметила Гладышева. Раздеться и выйти на улицу зимой она не может. Да и летом, даже гуляя полуобнаженной, трудно будет обойти большой город — например, всю Москву.

«Соцсети повышают выборку. Они будут показывать фотографии по каким-то определенным хештэгам. Так большее количество людей это увидит, и, соответственно, выборка ее привлекательности среди мужского населения будет выше», — пояснила психолог.

Она добавила, что мужчины действуют точно так же. Кто-то показывает в интернете свои машины, другие фотографируется в престижных ресторанах. А у кого-то есть только красивое тело, и это тоже способ привлечения к себе внимание.

*Корпорация Meta признана экстремистской организацией в России, ее деятельность запрещена.

**Facebook и *** Instagram — соцсети; принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.