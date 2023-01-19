19 января 2023, 22:05
Голосистая амнистия. Активисты добились свободы для женских сосков
Эксперт по соцсетям Зыков заявил, что Facebook не станет копией OnlyFans
Марк Цукерберг разрешил публиковать в своих соцсетях снимки обнаженной женской груди. Активисты добивались этого почти десять лет, но все решила актуальная повестка общества. Как оказалось, стремление демонстрировать себя — лишь древний инстинкт выживания, связанный с выбором партнера.
Женскую грудь освободят от цензуры
Руководство компании Meta*, куда входят Facebook** и Instagram***, решило прислушаться к мнению своего наблюдательного совета. Американские ученые, политики и журналисты рекомендовали изменить стандарты и снять запрет на публикации контента с обнаженной женской грудью.
Реклама
Перемены случились после того, как Facebook** подверг цензуре два поста с фото трансгендерной и небинарной пары. Их фото топлес удалила система искусственного интеллекта компании. Позже снимки вернули, но скандал уже разгорелся.
Реклама
Чтобы избежать обвинения в ущемлении прав трансгендеров, Meta* решилась на смену правил. Теперь блистать в соцсетях фотографиями с обнаженной грудью и непосредственно сосками могут не только мужчины, но и женщины.
Свободу соскам!
Цензура на женские соски началась в американских соцсетях с актрисы Лины Эско. Она снимала документальный фильм о том, как бегает топлес по улицам Нью-Йорка, и выкладывала фрагменты эпопеи в Facebook**. В 2013 году все видео удалили.
Тут-то и началась кампания поддержки. Сначала дружественные знаменитости вроде Рианны и Майли Сайрус разместили у себя в социальных сетях гологрудые фотографии. Потом подключились феминистки и примкнувшие к ним активисты.
Движение Free the Nipple («Освободите сосок») призывало сбросить рабство условностей в интернете и в жизни. Борьба проходила на уличных демонстрациях и в соцсетях: дамы в топах, футболках, блузах, но без бюстгальтеров потрясали грудью перед камерами и ставили хештеги #FreetheNipple.
Мужчины охотно поддержали Free the Nipple и ходили на демонстрации, требуя разрешить дамам ходить топлес. Некоторые носили футболки с изображением голой женской груди. А дамы, в свою очередь, — с голой мужской, не запрещенной соцсетями грудью и сосками навыпуск.
Полная обнаженка еще под запретом
Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков заверил «360», что Meta* не боится движений активистов — компания почти десятилетие просто не обращала на них внимания.
Феминистки пытались указать Facebook**, что если женщина фотографируется с голой грудью и при этом видно ее соски, то такие фотографии банятся, а аналогичные снимки мужчин не запрещают. И это нехорошо, несправедливо.
Владимир Зыков
директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров
Зыков отметил, что, несмотря на годы выступлений активистов, Facebook** оставался непробиваемым. Но все меняется, и сейчас, видимо, настало время всяких небинарных личностей и трансгендеров, которые продавили изменения в соцсетях.
«Благодаря им теперь в Facebook** и Instagram*** появятся фотографии обнаженных девушек без ретуши. Скорее всего, нужно будет ставить какие-то соответствующие пометки, например „+18“, для того, чтобы их пропустили через модерацию», — предположил эксперт по соцсетям.
Он уточнил, что изменение правил не превратит соцсети Meta* в OnlyFans, который известен своим взрослым контентом. Полная обнаженка и слишком уж откровенные снимки все еще под запретом, не говоря уже о порнографии.
«Однако девушки, которые стремятся показывать свое тело, смогут выкладывать видео и фото топлес. Также свои работы смогут показывать большое количество фотографов, которые работают в жанре ню и эротики, не боясь блокировок», — сказал Зыков.
Показать себя и выжить
Психолог Марина Гладышева рассказала, что стремление оголиться связано с выживанием человека. Когда люди демонстрируют себя, свой быт в соцсети, они пытаются показать, как они живут, чего добились, заработали или получили.
Человек старается показать, в каком статусе он находится, чтобы другие люди это видели и понимали. Женщины и мужчины, которые демонстрируют свое тело, точно таким же образом пытаются привлечь внимание, то есть повысить свою выживаемость.
Марина Гладышева
психолог
Возможно, женщина таким образом надеется привлечь какого-то хорошего партнера, отметила Гладышева. Раздеться и выйти на улицу зимой она не может. Да и летом, даже гуляя полуобнаженной, трудно будет обойти большой город — например, всю Москву.
«Соцсети повышают выборку. Они будут показывать фотографии по каким-то определенным хештэгам. Так большее количество людей это увидит, и, соответственно, выборка ее привлекательности среди мужского населения будет выше», — пояснила психолог.
Она добавила, что мужчины действуют точно так же. Кто-то показывает в интернете свои машины, другие фотографируется в престижных ресторанах. А у кого-то есть только красивое тело, и это тоже способ привлечения к себе внимание.
*Корпорация Meta признана экстремистской организацией в России, ее деятельность запрещена.
**Facebook и *** Instagram — соцсети; принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.
США
Соцсети
Марк Цукерберг
Реклама
Реклама