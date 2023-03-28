Мир 28 марта 2023, 14:56 Голос разума. Украинцы призвали Зеленского запретить использовать снаряды с обедненным ураном Политолог Мезюхо: Зеленский не поддержит петицию против снарядов с обедненным ураном Pxhere

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Украинцы призвали запретить применение боеприпасов с обедненным ураном, которые Великобритания собирается передать ВСУ. Петиция с таким требованием появилась на сайте президента Владимира Зеленского, но пока собрала считаные голоса. Даже если обращение поддержат более 25 тысяч человек, всерьез рассматривать ее глава киевского режима не будет — либо проигнорирует, либо отклонит. То ли дело странные петиции вроде предложения переименовать Россию в Московию.

На сайте президента Украины опубликовали петицию с требованием запретить применять боеприпасы с обедненным ураном. Эти снаряды предназначены для танков Challenger 2, поставить их Киеву планируют из Великобритании.

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В мире пока не пришли к единой точке зрения насчет использования таких снарядов, поскольку еще не ясны долгосрочные последствия их применения для здоровья людей. В Лондоне и Вашингтоне уверены, что они не несут опасности и не отличаются от обычных снарядов.

Между тем в Минобороны России напомнили, что пыль от снарядов может попасть в организм и привести к изменению внутренних органов или развитию злокачественных опухолей.

Против поставок снарядов с обедненным ураном для ВСУ выступили некоторые жители Украины.

«Применение таких боеприпасов является преступлением против человечества и планеты, их применение недопустимо и аморально. Требую положительно рассмотреть эту петицию и принять безопасные меры, чтобы исключить использование таких боеприпасов со стороны ВСУ до момента окончательного рассмотрения петиции», — сказано в тексте обращения.

Фото: сайт президента Украины

Здравый смысл пытается пробиться

Петиция появилась на сайте Зеленского 27 марта. За сутки ее поддержали всего 157 человек. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с «360» удивился, что это обращение вообще опубликовали.

Честно говоря, как я ожидал, что-нибудь сломается и она вообще не окажется на сайте [президента]. Какой-то сбой в интернете произойдет. Но, видно, руки не дошли, не сумели, не успели. Это удивляет: значит, все-таки здравый смысл может побиться, пусть с трудом, пусть как бы с негативной коннотацией, но побиться может — это уже приятно. Дмитрий Журавлев

Тем не менее он уверен, что петиция не наберет нужного числа голосов: чтобы ее рассмотрел Владимир Зеленский, документ должны поддержать 25 тысяч человек.

«Даже если это случится, Зеленский ее рассмотрит в негативном плане, потому что на Украине психоз. Украина объясняет себе, что она борющаяся со злом крепость добра. А какие могут быть в борьбе со злом ограничения? Их быть не может и не должно. Ограничения в борьбе со злом сами по себе являются злом», — подчеркнул Журавлев.

Такого же мнения придерживается политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо. В разговоре с «360» он напомнил, что в истории Украины есть примеры, когда набравшие нужное число голосов петиции не рассматривались правительством.

Даже в теории Зеленский не прислушается к жителям. Он и так не слышит украинцев. Надо будет использовать обедненный уран — он будет его использовать. Это кровавый глава государства, который будет идти до конца в своем военном преступлении. Иван Мезюхо

Если бы на Украине стоял вопрос о возможности применения подобных боеприпасов, он бы стоял перед самим Зеленским — безо всякой петиции, добавил Дмитрий Журавлев.

«Но он, похоже, не стоит. Американцы используют такие снаряды, США — „эталонная“ страна, значит, и им (Украине — прим. ред.) можно», — сказал он.

Владимир Зеленский / сайт президента Украины

Людей, которые проголосуют за эту петицию, будет искать Служба безопасности Украины (СБУ), предположил Иван Мезюхо.

«Любая здравая инициатива на Украине может вызвать реакцию карательных органов государства, которые всячески пресекают инакомыслие, рубят на корню альтернативные мнения. Ну уж тем более такого порядка мнение, по такой теме, по которой была составлена данная петиция», — пояснил собеседник «360».

Психоз порождает психоз

На украинском сайте электронных петиций практически нет модерации, поэтому он больше напоминает свалку идей, рассказал «360» кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. Серьезные и разумные предложения там соседствуют с откровенным бредом.

При этом различные неадекватные коллективные обращения появляются на Украине часто. Яркий пример — идея переименовать Россию в Московию. После того как ее поддержали более 25 тысяч украинцев, Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать этот вопрос.

Неадекватные петиции — часть пропагандистской машины украинского государства, подчеркнул Иван Мезюхо.

Когда министр культуры серьезно говорит о переименовании России в Московию, он, с одной стороны, производит впечатление юродивого дурачка, но с другой — претворяет в жизнь государственную идеологию национализма, проводит курс государственной русофобии и отмены русской культуры. Иван Мезюхо

Не понравился украинцам и российский мультик «Маша и Медведь»: в нем увидели «кремлевскую пропаганду» и «тотальную русификацию маленьких украинцев».

«Как показывает практика, наиболее абсурдные инициативы с антироссийским подтекстом пользуются там максимальной популярностью. Например, порог в 25 тысяч подписей в считаные дни преодолела инициатива о замене памятника Екатерине ll в Одессе на скульптурное изображение американского актера-гея из фильмов для взрослых», — заметил Павел Фельдман.

Памятник Екатерине II и ее сподвижникам — де Рибасу, де Волану, Потемкину и Зубову. Был расположен в Одессе на Екатерининской площади / Википедия

Помимо этого, памятник Екатерины II из Одессы предлагали поменять на енота, которого российские военные вывезли из зоопарка Херсона при эвакуации на левый берег Днепра. Эту идею поддержали тысячи жителей Украины.

Люди часто голосуют «по приколу», желая поставить собственного президента в нелепое положение, объяснил кандидат политических наук.

«[Неадекватные петиции появляются] часто, потому что психоз порождает психоз. Если вы живете в сумасшедшем доме, то будете действовать в логике сумасшедшего дома», — сказал Дмитрий Журавлев.

По его словам, современный мир устал от реальности и логичности, заскучал. Ему хочется чего-нибудь экстравагантного.

«Вот Россию в Московию переименовали — и уже нет России, ура, мы победили. И делать ничего не надо», — констатировал эксперт.

Украинское государство готово обсуждать «всякий идиотизм», но более-менее мирные инициативы рассматривать не будет, заключил Иван Мезюхо.