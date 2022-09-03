Эксклюзив 03 сентября 2022, 15:56 Поделиться Telegram

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Viber Германия сама вырастила монстра в виде неонацистов, вернувшихся с Украины «Голос Мордора»: Германия боится неонацистов, которые вернулись с Украины РИА "Новости"

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Издание RND написало о том, что в Германию с Украины начали возвращаться добровольцы, воевавшие в рядах ВСУ, и среди них очень много откровенных неонацистов. Только за последнее время вернулись 26 человек. Они представляют угрозу Немецкому государству, но страна сама виновата в сложившейся ситуации, заявил Telegram-каналу «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

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Далее — прямая речь.

Запад игнорирует нацизм на Украине

Вот даже удивительно, как снисходительно западные лидеры улыбаются, когда им говорят о том, что Украину захватил самый настоящий нацизм. Мол, какой нацизм, если президент — еврей? И при этом эти ребята постоянно игнорируют факты, которые лезут просто изо всех щелей. Очень часто западные журналисты рассказывали своей аудитории в телерепортажах о том, как «отважно украинцы сражаются с агрессором», а в кадр попадали либо свастика, либо шеврон с мертвой головой. Или зигующие украинским военным детки — как на совсем свежем репортаже французов из Харькова.

И ведь всем было известно, что полк «Азов»* был фактически всемирной базой неонацизма, куда эта мразь приезжала со всего мира. И нынешние добровольцы, которые едут защищать «молодую демократию», — по большей части тоже неонацисты. Нет, там есть и тупые светлые эльфы, которые за все хорошее и против всего плохого, но их точно меньшинство. А большинство добровольцев — люди с четкими неонацистскими убеждениями, татуированные свастиками, с цитатами Гитлера и прочей мутью.

Зло, выкормленное с рук

И вот в Германии заметили, что такие персонажи начали возвращаться в страну. И немного испугались. Ребят, а чего это вы? Это же ваши граждане, ваши детки. Вы сами взрастили этого монстра. Точно так же, как западные демократии в 30-х годах XX века взрастили монстра в виде нацистской Германии. То же самое происходит с Украиной. И ваши граждане-неонацисты в рядах ВСУ — вполне нормальное дело. Понимаю, что вы, наверное, надеялись, что «злые русские» оставят их в Херсонских и Донецких степях обугленными тушками, но, как говорится, иногда они возвращаются. И они попробовали крови. Им понравилось. Так что не думайте, что они не будут пить ее у себя дома, в ваших продвинутых демократиях, в том числе и в Германии.

А в условиях наступающей экономической нестабильности, которую впору назвать катастрофой, все это играет уже совсем другими красками. Вы же помните историю Веймарской республики? Будьте уверены — у этих парней с наколотыми свастиками скоро появится масса сторонников. Обычных немецких бюргеров, лавочников, колбасников, владельцев пивных — точно так же, как и в первой половине ХХ века. И я не знаю, каково будущее Германии.

Я знаю только одно — в этом виноваты только вы сами. Потому что вы сами вырастили этого монстра. Вы кормили его с ручек самым вкусным и жирным. Так будьте теперь готовы, что этот монстр начнет жрать и вас самих. Просто потому, что монстр по-другому не может. В итоге он все равно начинает грызть тех, кто его вскармливал.

*«Азов» — террористическая организация, запрещена в России.

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