Эксклюзив 18 августа 2023, 21:13 Голливуду надоел Зеленский. Президенту Украины посоветовали лечиться Обозреватель «360» Бер: звезды Голливуда попросили Зеленского пойти к наркологу

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США и Европа перестали видеть украинцев жертвами и превозносить их президента Владимира Зеленского как всемирного героя. Его все чаще просят обратиться за помощью к наркологу. О том, как голливудские звезды организованно выступили против действий официального Киева, рассказал обозреватель «360» Иван Бер.

Далее — его прямая речь.

Украинцы разочаровали Европу

С началом СВО Запад настроил общество не только против правительства России, но и против ее жителей. Мои знакомые, играющие в шутеры по Сети, рассказывали, что американские и европейские игроки оскорбляли российских геймеров, выкрикивали в микрофон различные проклятия, на что знакомые транслировали в игровой эфир гимн Российской Федерации.

Я это к тому, что все идет как по Геродоту: все течет, все меняется. Спустя полтора года СВО западный обыватель стал прозревать.

Поначалу в США и Европе ждали, что в ход пойдут ядерные ракеты, а армия России двинется на Европу. Но ничего такого не происходило.

Россия не выходит за рамки СВО, изначально обозначив свои цели, а хамское поведение беженцев с Украины, переехавших в Европу и Америку, разочаровало местных жителей.

И вот уже никто не видит украинцев жертвами, а Зеленского — всемирным героем.

Бывшие американские военные дают интервью, где рассказывают, что Россию спровоцировали намеренно, а голливудские актеры организованно рекомендуют Зеленскому обратиться к наркологу.

Официальное интернет-представительство президента Украины

Голливудские актеры против Зеленского

Дин Норрис и Джон Макингли посоветовали Зеленскому обратиться в наркологию.

Голливудский актер, сыгравший агента управления по борьбе с наркотиками Хэнка Шрейдера в известном сериале «Во все тяжкие», имеет венгерские корни и часто посещает Будапешт.

Венгрия — одна из немногих европейских стран, которая не лебезит перед Украиной, не делится с ней оружием и не позволяет провозить вооружения через свою территорию из стран ЕС.

Что касается Норриса, его обращение к украинскому президенту — это не записанное за деньги интервью. Дин в своем видео отметил президента Зеленского лично, чтобы тот смог прослушать адресованное ему видеосообщение.

Норрис даже опубликовал контактные данные реабилитационного центра в США, в котором лечился сам, когда был моложе, и в котором, по его мнению, могут помочь Зеленскому.

До этого Зеленского в рехаб отправляли хоббит Элайджа Вуд и тяжеловес Майк Тайсон. Позже выяснилось, что ни Элайджа, ни Тайсон не знали, к какому Владимиру обращаются, — свои сообщения они записали по прайсу, выложенному на сайте звезд под названием «Камео».

В случае с Дином Норрисом обращение Зеленскому он записал от себя лично. Еще одна звезда кино, Джон Макгинли, прославившийся в России съемками в сериале «Клиника», также призвал Зеленского пройти курс реабилитации в лечебном учреждении.

Макгинли заявил, что за последний год выпивка и наркотики стали самыми близкими друзьями Зеленского и он понимает это. Единственным выходом из этой ситуации, по словам актера, является доброта.

РИА «Новости»

Пропаганда против России сходит на нет

А помните, с чего начинал Голливуд по Украине? Арнольд Шварценеггер записывал обращение к России, не вникая в суть конфликта; Шон Пенн плакал в кабинете у Зеленского, божился снять документальный фильм про Украину; Жан Клод Ван Дамм приезжал в Закарпатье, чтобы поддержать украинскую молодежь; поп- и рок-исполнители размахивали украинским флагом Украины на своих концертах…

И постепенно эйфория сходит на нет. У людей начинают открываться глаза на происходящее.

Помните в 80-е активную голливудскую пропаганду против СССР? Мир должен был понять, что Союз — враг, держит людей за железным забором, морит голодом.

Хочешь получить деньги на съемку очередной серии франшизы про Рэмбо? Пожалуйста, и гонорар тебе выделим, только сделай афганцев героями на конях, вдребезги разбивающими советские танки, а русских военных — палачами. Окей, появляется фильм «Рэмбо» в Афганистане.

Затем — злые русские в лесах Центральной Америки в фильме «Хищник», жестокий Иван Драго в «Рокки 4», Виктор Роставили из «Красной жары» и многие другие.

Запад устал от агрессивной политики США

На Западе понимают: чтобы тебя не внесли в черный список голливудских звезд, повестке дня нужно потакать. Тот же Тилль Линдеманн буквально жил в России и снимал клипы, пока Германия не пригрозила блокировкой концертов.

Но даже в условиях такого жесткого прессинга со стороны западных государств голливудские артисты перестают молчать и скрывать правду.

По поводу того же Шона Пенна — его некогда товарищ Микки Рурк открыто выразил свое мнение по поводу визита Шона в Киев.

Известный американский режиссер Оливер Стоун с самого начала СВО заявил, что украинского президента покинула удача и он будет делать все, лишь бы остаться у власти.

«С 2014 года Украина перестала быть нейтральной, она была настроена против России. Именно это нарушило баланс, отсюда и конфликт», — сказал он.

Оскароносная Сьюзан Сарандон призвала НАТО пойти на мирное соглашение. По мнению артистки, политика альянса вышла из-под контроля, а СВО началась с нарушения Минских соглашений.

Несмотря на риск потерять работу в своей стране, западные публичные личности не хотят, чтобы правда замалчивалась, и многие устали от ничем не прикрытой военной, агрессивной политики США.

Мое имя Иван Бер, будьте здоровы и берегите друг друга.