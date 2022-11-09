Годовщина падения Берлинской стены. История | 360°

Эксклюзив 09 ноября 2022, 13:27 Годовщина падения Берлинской стены. Историческая травма для нескольких поколений немцев Политолог Станкевич: падение Берлинской стены подготовлено всей предшествующей историей Викимедиа

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Германия отмечает 33-ю годовщину со дня падения Берлинской стены, которая более четверти века делила страну и столицу на два государства — прозападную ФРГ и просоветскую ГДР. Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич рассказал «360», что преграду снесли народным порывом, которому поспособствовала сама история.

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Далее — прямая речь.

Стена против людей

Разрушение Берлинской стены, несомненно, было стихийным порывом, который никто заранее не планировал. Однако его подготовила вся предшествовавшая история.

Возникло сооружение во время серьезных берлинских кризисов — их было несколько в начале 60-х годов прошлого века. Граждане с востока перетекали на запад. Чтобы их остановить в кризисной обстановке на грани войны, построили эту стену.

Участок «полосы смерти» со сторожевой вышкой, 1977 год / Викимедиа

Затем были многочисленные побеги. Никогда никто не бежал с запада на восток — всегда с востока на запад, из ГДР в ФРГ. По этим людям стреляли, более ста погибли, пытаясь пересечь Берлинскую стену.

То, что сооружение не нравится гражданам обеих частей Германии, не вызывало никаких сомнений. И когда серьезные политические изменения в конце 80-х годов создали новую обстановку, люди просто хлынули через стену.

Люди на Берлинской стене, ноябрь 1989 года / Викимедиа

В течение одной ночи Берлинскую стену пересекли более миллиона человек. Трудно себе представить, что кто-то мог взять и уговорить столько народа. Нет, это был действительно стихийный порыв — сама история подошла к этому рубежу.

СССР упустил шанс

Нечто подобное должно было случиться: к тому времени один за другим падали коммунистические режимы в Восточной Европе, и Германия просто сделала очередной шаг в этом процессе.

Солдат из ГДР разговаривает с жителем ФРГ через разлом в Берлинской стене / Викимедиа

Многие воспринимают падение Берлинской стены как символ распада СССР. Это не так. Как участник событий, могу сказать, что Советский Союз в ноябре 1989 года был вполне работоспособен.

Еще были шансы у советского строя перейти к новой форме существования. Просто нужно было торопиться, ход событий подталкивал, опережал политиков, которые тогда действовали.

Одни из самых известных в мире граффити на Берлинской стене, созданные русским художником Дмитрием Врубелем: поцелуй генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера / Викимедиа

Тогда, в 1989 году, падение Берлинской стены имело крайне важное символическое значение. Это событие обозначило наступление новой эпохи, когда Востоку и Западу нужно по-новому выстраивать отношения с учетом реальных требований граждан.

Это не было каким-то полным преодолением последствий холодной войны, но мощным сигналом, что пора договариваться не так, как после Второй мировой, перейти к новой системе отношений в Европе. К сожалению, до конца это сделать не удалось.

Фрагмент Берлинской стены на Потсдамской площади / Викимедиа

«Восточные» немцы иногда тоскуют по социалистическому прошлому своей страны. Эти последствия исторической травмы наблюдаются в нескольких поколениях.

Однако страна воссоединилась навсегда. Берлинская стена останется в воспоминаниях, но постепенно будет уходить из памяти.