Польские власти уже второй год не приглашают Россию на церемонию, посвященную годовщине освобождения Освенцима. Не получил приглашения и посол Израиля. Это выглядит слишком сюрреалистично, учитывая, что в лагере смерти было убито 960 тысяч евреев и до 15 тысяч советских граждан. Всего там погибло более миллиона человек. Тех, что чудом выжил, освободили войска СССР. В разговоре с «360» политологи напомнили, что последний факт Запад стирает сознательно.

Далее — прямая речь политологов.

Скоро не только в школах — вообще никто за рубежом не будет знать, что именно СССР разгромил нацизм и гитлеровскую Германию.

Роль Советского Союза вычеркивают из истории Второй мировой войны. Это лишь подтверждает, что борьба против нашего великого прошлого продолжается и набирает обороты.

Таким образом эти мероприятия фактически дискредитированы, и обелить их в ближайшие десятилетия, даже если сменится политический курс, будет сложно.

Освобождали Освенцим советские люди, убивали там евреев, а в итоге освобождение узников этого лагеря смерти празднуют приспешники западной пронацистской идеологии.

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Наталья Макеева, заместитель директора Центра геополитических экспертиз

Мы наблюдали долгие годы по всему миру попытки переписывания истории — Запад с этим справился на 100%. В России такие попытки, к величайшему счастью, не особо увенчались успехом, хотя были достаточно настойчивы.

Людям просто хотят представить, по сути, альтернативную версию истории, где Освенцим освобождал кто угодно, только не советские солдаты. И теперь еще хотят изобразить, что там убивали как угодно, только не евреев: Израиль тоже не пригласили — видимо, он тут тоже ни при чем.

Я вполне допускаю, что поляки могут бояться напоминаний о своем антисемитском прошлом — ведь именно местные жители убили или выдали гитлеровцам немало евреев в Польше во время Второй мировой войны.

Сейчас Польша участвует, к сожалению, в поддержке нацистского киевского режима. Его, конечно, нельзя назвать антисемитским, хотя бы потому, что там во главе государства стоит еврей. Но идеология, которую исповедует украинствующая секта, — действительно настоящий нацизм в его незамутненном виде.

Надо понимать, что нацизм — частное проявление европейского цивилизационного расизма, где есть «правильные» люди и есть «неправильные». Вплоть до того, что те, «неправильные» подлежат тотальному уничтожению или превращению в рабов.

Видимо, поляки опасаются, что им скажут: ребята, сейчас вы этих нацистов поддерживаете, а тогда, в 40-х годах XX века, у вас были весьма теплые отношения с другими нацистами. И разницы никакой нет.