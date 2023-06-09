Эксклюзив 09 июня 2023, 23:30 Глухое молчание. Провалы контрнаступления ВСУ разочаровали Запад «Голос Мордора»: западные политики скрыли от избирателей провальное контрнаступление ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Журналисты западных СМИ прекратили сообщать о контрнаступлении украинских сил после серии поражений. Раньше они смаковали даже самый незначительный успех ВСУ, а поражения стали главным разочарованием последних дней для западных политиков, которым нужно объяснить избирателям, зачем поддерживать Украину. Об этом специально для Telegram-канала «360» написал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь автора.

Пробежался сейчас по ведущим западным СМИ, и вот что удивительно — единственная новость об украинском контрнаступлении заключается в том, что о нем объявил Владимир Владимирович Путин. И больше ничего нового. Ни одной фотографии из тех, что появились в открытом доступе, нет, ни одного видео. Глухое молчание.

Хотя ведь умеют работать оперативно. И кое-какие фото, если они были не в пользу России, раньше появлялись в этих изданиях практически мгновенно. Причем сразу в массе изданий, как будто бы по команде.

Мало того, они по всей Европе готовы подбитый русский танк таскать, который, народ почему-то забрасывает цветами. А вот тут что-то им явно не нравится. И наверное, даже понятно, что.

Месяцы лжи и «сгоревшие» деньги

Да и вы сами представьте западного обывателя, которому месяцами вешали лапшу на уши про непобедимость украинской армии и мощь западного чудо-оружия.

А тут набитая целыми колоннами всевозможная бронетехника, дымящиеся Bradley и пылающие Leopard. Это же будет подобно холодному душу. А еще кто-то задумается, что где-то в украинских степях сгорают его налоги.

Залп в леопардовые лосины

Да и у [президента США Джо] Байдена с [канцлером Германии Олафом] Шольцем сейчас наверное настроение тоже так себе.

Шольц, конечно, человек очень веселый, но сейчас ему точно не до смеха. Ведь как нахваливали эти немецкие панцеры! Юлик Репке даже назвал грядущий контрнаступ Украины «леопардовым». А пока что получился залп в леопардовые лосины.

Конечно, обойдемся без шапкозакидательства, потому что ничего еще не закончилось, но есть масса признаков того, что и на Украине, и на Западе понимают, что все идет совсем не так, как задумывалось.

О чем говорит тишина

И главный такой признак — вот это глухое молчание. Ведь эти ребята привыкли проводить свои операции не только на поле боя, но и в информационном пространстве, причем последнее было для них даже более приоритетным. А тут — ну просто как будто бы у всех вырубили электричество, или отключили бедолаг от интернета.

Что-то мне подсказывает, что очень скоро прямо перед зданием посольства ФРГ появится обгоревшая груда металла, которая еще недавно была высокотехнологичным немецким танком Leopard.

Хорошо бы, чтоб и кресты на железных бочинах сохранились. Может, у немецких дипломатов и шевельнется там, где у всех нормальных людей находится память.

И цветов на этой груде железа точно не ждите.