Эксклюзив 28 апреля 2023, 17:45 ГЛОНАСС против GPS. Сотрудничество России и Китая придется не по вкусу США Политолог Станкевич: сотрудничество КНР и РФ в области технологий будет не по вкусу США

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Россия и Китай будут дополнять друг друга в высокотехнологичных отраслях. Речь идет об обмене информацией и помощи в развитии рынка. По оценке политолога и независимого аналитика Сергея Станкевича, для достижения поставленных целей сторонам может потребоваться создание общей спутниковой орбитальной группировки.

Далее — прямая речь.

От субмарин — до гиперзвуковых ракет

Есть технологические сферы, в которых Россия лидирует. И есть другие области, в которых гораздо дальше, чем Россия, продвинулся Китай. То есть здесь возможен взаимный полезный обмен.

Китай интересуют такие сферы, как система раннего предупреждения о ракетном нападении, а также достижения России в области гиперзвуковых ракет. В сфере его интересов есть и некоторые другие сюжеты, в том числе, например, подводные лодки, потому что КНР срочно нужно наращивать подводный флот.

Что касается России, то она заинтересована в китайской микроэлектронике, потому что нашу промышленность отсекли от западных источников, от микроэлектронной компонентной базы. В Китае она значительно развита. Поэтому у КНР есть возможность закрыть те потребности, которые есть у России в этой области.

Вот такие здесь взаимные интересы и обмен в этих сферах выглядит вполне рационально и разумно.

То есть мы видим [следующие возможности: ] военные технологии — с российской стороны, а с китайской — микроэлектроника, компонентная база и средства связи, связь 5G, что очень существенно.

Нужны годы серьезной работы

Обе стороны двигаются достаточно медленно. Этот путь сложный. В космической отрасли нужна система космического наблюдения и позиционирования, превышающая возможности GPS. У России есть своя спутниковая система навигации ГЛОНАСС, у Китая — своя. Для того, чтобы догнать GPS, надо объединять усилия по созданию, возможно, общей спутниковой орбитальной группировки. Взаимный интерес очевиден. Но он потребует усилий, на это уйдут годы серьезной работы.

Сотрудничество должно идти вне связи с военными конфликтами. Понятно, что США все это не понравится. Они нацелены на многолетнее стратегическое противоборство с Китаем.

В любом случае боевые действия, скорее всего, уже выдыхаются на Украине и идут к дипломатическому завершению. Вопрос только в сроках. А технологическое российско-китайское сотрудничество — это вещь, которая должна развиваться десятилетиями.