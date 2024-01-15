Мир 15 января 2024, 17:31 Глава Минобороны Британии назвал 2024 год решающим для Украины Глава Минобороны Британии Шэппс: судьба Украины решится в 2024 году Yevhen Lubimov / Global Look Press

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Наступивший 2024 год станет самым важным для Украины. От действий военных и поддержки западных стран зависит судьба целой нации. Такое заявление в своей речи сделал министр обороны Великобритании Грант Шэппс. Полный текст его выступления опубликовали на сайте ведомства.

Шэппс подчеркнул, что власти королевства рассматривают конфликт на Украине как экзистенциальный, от которого зависит очень многое. Поэтому Великобритания намерена увеличить объемы военной поддержки ВСУ.

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«2024 год должен стать переломным моментом. Для Украины это будет год, когда, возможно, решится судьба нации», — заявил Шэппс.

Министр обороны Великобритании подчеркнул, что в современном мире ни одна страна не способна действовать в одиночку, поэтому Украина не может потерять поддержку Запада.

«С 2014 года наши программы подготовили более 60 тысяч украинских военнослужащих. В прошлом месяце мы создали новую морскую коалицию с Норвегией для защиты морского фланга Украины. С тех пор более 20 стран-партнеров к нам присоединились», — перечислил Шэппс.

Он добавил, что на минувшей неделе премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписал с украинскими властями соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Документ предусматривает увеличение военной поддержки ВСУ до 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Часть средств пойдет на производство и закупку беспилотников для украинской армии, что сделает Великобританию ведущим поставщиком дронов.

Кроме того, соглашение предусматривает сотрудничество по обмену данными разведки, в сфере кибербезопасности и военной подготовки.

«Мы делаем гигантский шаг длиной в столетие. Великобритания понимает, что конфликт на Украине носит экзистенциальный характер. Это очередное доказательство, что изолированного конфликта не существует. Для укрепления международного порядка страны должны действовать, объединившись», — подытожил министр обороны Великобритании.

Премьер-министр Великобритании и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о гарантиях безопасности во время визита главы правительства королевства в Киев. Договор продолжит действовать до вступления Украины в НАТО.

Представители посольства России в Лондоне заявили, что соглашение сделает невозможным выход из конфликта на Украине путем переговоров. Дипломаты подчеркнули, что дополнительные поставки вооружений ВСУ приведут республику к катастрофе.