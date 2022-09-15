Евросоюз на пути к гибели: чиновники Еврокомиссии действуют по чужой указке | 360°

Мир 15 сентября 2022, 22:00 Поделиться Telegram

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Viber Европейские наследники Оруэлла. Чиновники Еврокомиссии запретят людям думать Политолог Оленченко заявил, что чиновники хотят разрушить Евросоюз Кадр из к/ф «1984». Фото: youtube.com

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Европейцы устали помогать Украине и не хотят пожинать плоды провальной политики Евросоюза. Однако чиновники не планируют отпускать поводья: глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель открыто заявил, что они будут бороться с таким образом мыслей. Трудно не вспомнить роман Оруэлла, где Большой Брат как раз карал за мыслепреступления. Политологи уверены, что руками чиновников Великобритания и США хотят развалить ЕС.

Слежка за мыслями

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель признал, что многим европейцам уже надоел «украинский вопрос». Все больше людей считают, что пора прекратить помогать Украине.

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По словам еврочиновника, обывателям не нравятся, что правительственная помощь украинской стороне оборачивается для простых граждан проблемами. В странах Европы начались инфляция, рост цен и дефицит энергоресурсов как последствия антироссийских санкций.

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«Искушение отказаться от поддержки Украины есть у части европейского общества, они хотят прекратить конфликт, потому что не удается выдержать его последствия и рост цен. Мы должны бороться с этим образом мыслей», — заявил Боррель интервью испанской газете El Mundo.

Жозеп Боррель. Фото РИА «Новости»

Наследница романа Оруэлла

Слова главы дипломатии Евросоюза наверняка напомнили читателям Эрика Артура Блэра, более известного как Джордж Оруэлл. В своем романе «1984» он как раз описал Полицию мыслей, которая выискивала и арестовывала мыслепреступников: тех, кто позволил себе мысль, жест или слово, не совпадающее с мнением Большого Брата.

Многие годы книгу Оруэлла преподносили как описание тоталитаризма, в частности — Советского Союза. Особенно широко эту точку зрения начали продвигать в так называемую «эпоху гласности» незадолго до развала СССР. Позже клеймо «1984» принялись лепить на Россию. На деле наследницей жуткой Океании оказалась именно Европа.

Весной 2022 года директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова на встрече в Екатеринбурге напомнила слушателям, что Оруэлл писал про то общество, в котором жил. Писатель предрекал крах идеи либерализма, который заведет человечество в тупик.

План для Евросоюза

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко в разговоре с «360» уточнил, что тема, поднятая Боррелем, не относится к вопросам внутренних отношений в Евросоюзе. Чиновник явно вышел за рамки своих полномочий.

«Это говорит о том, что в самой Еврокомиссии немало людей, разделяющих такие вот полицейские взгляды. Послушайте высказывания Борреля: для него в порядке вещей далеко выходить за рамки полномочий по многим вопросам — санкции на газ, нефть и так далее», — сказал Оленченко.

По его мнению, глава дипломатии ЕС откровенно ведет пропагандистскую работу и, безусловно, выступает напротив устоев Евросоюза. Ведь эту организацию изначально создавали для интеграции экономик европейских стран и обретения каких-то дополнительных позиций на мировой арене.

Все то, что говорит Боррель — против идей ЕС. Видно, что он говорит не в его интересах, а каких-то идей или авторов, которые находятся за Евросоюзом. Естественно, напрашивается предположение, что это, скорее всего, либо Великобритания, либо Соединенные Штаты Америки. Владимир Оленченко Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

Политолог отметил: можно лишь сожалеть о том, что Боррель вместе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен практически разрушает Евросоюз. При этом среди простых европейцев нарастают протестные настроения.

«Странам-членам Евросоюза предлагают отказаться от тех ориентиров, которые они перед собой ставили: улучшение экономического благосостояния, повышения уровня жизни, улучшение международных взаимоотношений. Взамен им рекомендуют руководствоваться лозунгами и этими же лозунгами удовлетворять свои потребности», — пояснил Оленченко.

Уже очевидно, что идея экономической войны Запада против России была ошибочной, а все попытки ее вести — бесцельны. То положение, в котором сейчас оказался ЕС, это результат некомпетентности нынешнего состава Еврокомиссии.

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