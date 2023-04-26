Мир 26 апреля 2023, 23:54 Гестаповская банда в украинском исполнении. Угрозы «Азова» сравнили с международным терроризмом Военный историк Кнутов: Украина может попытаться захватить города России для шантажа Официальный сайт президента Украины

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Временный командир батальона «Азов»* Богдан Кротевич допустил использование тактики захвата небольших российских городов для давления на власти России. Националисты планируют таким образом сыграть важную роль в контрнаступлении ВСУ. Их намерения отдают практикой международного терроризма. Пропускать подобные заявления мимо ушей России явно не следует.

Планы «Азова»*

О планах украинского нацбатальона Кротевич рассказал американской газете The Washington Post. Как отметили журналисты, «Азов»*, который недавно поглотил другие подразделения Национальной гвардии Украины, киевский режим выделил в качестве одной из шести наступательных бригад.

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Сейчас нацбатальон пытается восстановиться после «тяжелых боевых потерь», указали в материале. В состав «Азова»* надеются набрать шесть с половиной тысяч новых боевиков.

Контроль границ

Военный историк Юрий Кнутов в беседе с «360» отметил, что подобная тактика с украинской стороны вполне возможна и исключать такой вероятности нельзя.

«Естественно, они могут попытаться осуществить [захват], поэтому нам обязательно нужно быть этому готовым. Все, что касается приграничных укреплений в Белгородской, Курской и Брянской областях, должно усиленно контролироваться», — подчеркнул он.

РИА «Новости»

На указанных территориях, добавил Кнутов, должны находиться соответствующие силы, способные не допустить не только попыток захвата населенных пунктов с целью последующего шантажа России, но и даже мелких диверсий.

Все это отдает практикой международного терроризма, когда происходит захват и убийство мирного населения, использование их в качестве заложников, принуждение наших властей к обмену территориями либо населением. Юрий Кнутов военный историк

Лучшая прививка от заразы

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с «360» напомнил, что когда «Азов»* уничтожили в Мариуполе, звучали заявления о его восстановлении.

«„Азов“* — это яркое националистическое, я бы даже сказал, такое язычески-радикальное формирование, которое ведет идеологическую борьбу со всем русским, что только есть в мире», — отметил он.

Заявления о захвате небольших российских городов, обратил внимание Матвийчук, должны насторожить Россию. Подобные выпады говорят о том, что террористическая деятельность продолжится.

РИА «Новости»

Подразделение с такими намерениями будет не штурмовой бригадой, как заявляется, а группировкой, которая займется убийством неугодных, инакомыслящих, станет издеваться над пленными, женщинами и детьми.

Это, если хотите, эсесовская, гестаповская банда, только в украинском исполнении. Как с ними бороться? Я думаю, что уничтожение — это самая лучшая прививка против этой заразы. Анатолий Матвийчук военный эксперт

По его мнению, в приграничных территориях необходимо мобилизовать гражданскую оборону. Люди должны быть «настроены по-боевому» и понимать — от этого зависит их будущее.

Полковник в отставке заметил, что в таких районах поименно знают всех, кто живет за 100 километров в обе стороны.

«Как только появляется чужой человек, это настораживает. И конечно, это возлагает особые полномочия на органы полиции и федеральные службы безопасности», — заключил Матвийчук.

*«Азов» — украинская националистическая организация, признанная террористической и запрещенная в России.