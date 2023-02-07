Мир 07 февраля 2023, 19:24 Вялый долгосрочный прогноз. Германию назвали тормозом Европы Экономист Змиев: всю еврозону ожидает медленный экономический рост Unsplash

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Рейтинговое агентство Scope составило отчет, согласно которому Германия будет тормозить экономический рост Европы как минимум до 2030 года. Среди причин — сокращение числа трудоспособных людей, «вялые» инвестиции, российская спецоперация на Украине и энергетический кризис.

Неутешительный прогноз

Scope оценило рост потенциала Германии — некогда самой крепкой экономики в Европе — в 1,0% в среднесрочной перспективе по сравнению с 1,5% для еврозоны в целом. По ФРГ ударили расходы в связи с недавно бушевавшей пандемией коронавируса, украинский конфликт и энергетический кризис.

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По прогнозам агентства, к концу 2024 года немецкая экономика вырастет примерно на 1,2% по сравнению с концом допандемийного 2019-го, хотя для ЕС в целом этот показатель составит 5,7%.

ФРГ столкнулась со структурными проблемами в экономике: например, с сокращением числа людей трудоспособного возраста (примерно на 0,8% с 2023 по 2030 год), а также с «постоянным недостатком инвестиций в сочетании с медленными темпами реализации проектов».

«Эти проблемы создают фон для текущих слабых экономических показателей Германии», — добавил старший аналитик Scope Джулиан Циммерманн, подчеркнув, что в этом году организация прогнозирует сокращение немецкой экономики на 0,2% и «умеренную рецессию».

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Остальным странам ЕС тоже не сулит ничего хорошего

Экономист и политолог Евгений Змиев посчитал прогноз Scope излишне оптимистичным. Таким мнением он поделился в разговоре с «360».

«Они считают, что Германия будет расти медленнее, чем остальные страны еврозоны. На самом деле, Германия — самая сильная экономика Европы, остальные же — в несколько раз слабее. Поэтому другие государства тем более не будут расти сильнее, чем ФРГ. Особенно с учетом тех проблем, которые сейчас наблюдаются. Германия покажет 1% или меньше, но это будет больше, нежели у других стран ЕС. В целом сама еврозона будет расти гораздо медленнее», — объяснил он.

Варианты спасения немецкой экономики

Один из путей решения проблемы — восстановление отношений Берлина с Москвой, уверены эксперты.

«Теоретически, взяв где-то очень много денег, построив нефтегазопровод в Западной Африке, можно будет качать нефть и газ оттуда. Но это долго и дорого. Подружиться с Россией — реалистичне», — подтвердил в беседе с «360» научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Змиев также рассказал, как Германия могла бы вернуть экономическую ситуацию в нужное русло. Во-первых, нужно восстановить газопровод «Северный поток». Во-вторых, необходимо перейти на менее энергоемкие технологии производства товаров и услуг. И, наконец, следует наладить контакты с Россией, отменить «режим» санкций.

Газокомпрессорная станция Gascade на границе Германии и Чехии — станция на пути транспортировки российского газа в Европу / РИА «Новости»

Будучи промышленной страной, Германия больше всего пострадала от цен на энергоносители, прежде всего газа. В итоге местные производства лишились конкурентных преимуществ, что отразилось на других сферах экономики.

В стране растут цены на товары, услуги и бензин. Жители устраивают митинги, на которых требуют отменить антироссийские санкции и отказаться от спонсирования Украины, в том числе вооружениями. Тем не менее правительство под давлением США недавно согласилось передать ВСУ немецкие танки Leopard 2.