Мир 24 февраля 2023, 00:34 Германия слетела с катушек и мечтает о подбитых русских танках «Голос Мордора»: в Минобороны Германии есть «специальный штаб по Украине» РИА «Новости»

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Германия по-прежнему мечтает о подбитых русских танках, несмотря на видимое покаяние и денацификацию. В министерстве обороны ФРГ даже создали «специальный штаб по Украине», об этом Telegram-каналу «360» рассказал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Вот почти как во времена Третьего рейха. Это бывший посол Украины в Германии Андрюха Мельник продолжает по инерции ругать и оскорблять немцев за их «беззубую» позицию по Украине, однако получается, что тевтоны влезли в историю по полной.

Только вот занимается этот штаб, кроме поставок оружия, еще и пропагандой. И делает это крайне неуклюже.

Например, глава этого спецштаба Кристиан Фройдинг считает, что положение у Украины сейчас крайне сложное, и помочь преодолеть трудности ей помогут западные танки. А еще, герр Фройдинг заявил одну очень смешную вещь — оказывается, ВСУ больше не в состоянии пополнять подразделения добровольцами.

Не знаю, на чьи уши рассчитана кастрюлька лапши от бравого германского военного. Про то, какие «добровольцы» идут в украинскую армию, и как это конкретно происходит, могу показать десятки видеороликов, снятых в украинских городах, на которых военкомы гоняются за «добровольцами», валят их на землю и насильно тащат к своим автомобилям, чтобы потом отправить на фронт.

Впрочем, в подобном вранье нет ничего необычного. Дух Геббельса явно вселился не только в господина Фройдинга, но и в значительную часть германской элиты. Вот еще две новости, которые отлично это иллюстрируют.

В Берлине покажут настоящий подбитый российский танк Т-72, а над зданием Рейхстага 24 февраля поднимут флаг Украины.

То есть, вы понимаете, что там уже давно слетели с катушек. Да и идеи реванша никуда не делись, несмотря на денацификацию и якобы всеобщее покаяние. Там все так же сладко мечтают о подбитых русских танках.

А так как знамя со свастикой над Рейхстагом поднять пока стремно, можно заменить его бандеровским суррогатом.