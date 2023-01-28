Эксклюзив 28 января 2023, 17:06 Германия подставила простых украинцев, объявив «войну» России «Голос Мордора»: власти Германии обвинили Россию в искажении слов Бербок о «войне» РИА «Новости»

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МИД Германии попытался объяснить слова главы ведомства Анналены Бербок, что «страны Европы воюют с Россией». Она это произнесла открытым текстом во время выступления на парламентской ассамблее Совета Европы. Это вызвало шквал негодования среди политиков и мировой общественности. Позже представитель МИД Германии Кристиан Вагнер заявил, что на самом деле Бербок имела ввиду сплоченность Запада против «российской агрессии» на Украине. Теперь же правительство Германии предъявило претензию России в том, что она искажает заявление Бербок. Однако сколько бы ни пытались власти ФРГ перефразировать слова главы своего МИД, все четко слышали и поняли ее. Такое мнение для Telegram-канала «360» выразил автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

Фрау Бербок не оговорилась

И вы ведь все слышали это заявление? Это же на самом деле прямой текст. «Мы воюем с Россией». Четко и понятно. И фрау Бербок не оговорилась. Она на самом деле считает, что Германия, да и Евросоюз воюют с Россией. Воют хитренько и подленько, чужими руками, заявляя при этом, что не являются стороной конфликта. Но вот если кто-то нанимает киллера, платит ему деньги и дает оружие — является ли он участником преступления? Что-то мне подсказывает, что никто ответит, что не является. А Евросоюз сейчас занимается именно этим — дает маньяку оружие и оплачивает убийства. По-другому это назвать сложно. Да даже не сложно, а попросту невозможно, если, вы, конечно, привыкли называть вещи своими именами.

Первый раз не соврали

Так что Анналена Бербок сказала совершеннейшую правду, за что ей можно сказать спасибо. Ведь это чуть ли не первый раз, когда Запад не обманул Россию. Обманывали всегда, и с расширением НАТО, и с Минскими соглашениями, а тут — надо же! — первый раз не соврали. Да так, что сами этого испугались и принялись отмазывать своего министра иностранных дел, мол, вы не правильно поняли, она вообще не то сказать хотела, да и вообще — вы, такие нехорошие, исказить ее слова хотите.

Лучшая защита — нападение

И насчет обвинений — было ожидаемо. Ведь лучшая защита, это, как известно — нападение. Так что тут все укладывается в стройную логику. И единственные, кому в этой схеме не позавидуешь — украинцам. Те самые, руками которых и ведется этот конфликт. Своих-то немцев и американцев жалко, а украинцев — нет. А если они закончатся, напрягут каких-нибудь прибалтов, да поляков с чехами.