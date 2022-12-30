Эксклюзив 30 декабря 2022, 14:12 Итоги 2022 года. Геополитический конфликт России и Запада Публицист Новоселов: победа России на Украине поможет другим странам бросить вызов Западу Unsplash

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Две тысячи двадцать второй стал годом больших геополитических перемен, и, возможно, историки будущего будут вспоминать его как год начала конца западного миропорядка. Разумеется, Россия была в центре всех событий мировой геополитики. Об этом публицист Иван Новоселов рассказал в колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

В январе Россия совершила последнюю попытку договориться о мирном сосуществовании и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве с Западом. Планы дальнейшего расширения НАТО на Восток были неприемлемы для нас. Именно в январе Москва пришла к выводу, что украинский конфликт никогда не закончится без реального вмешательства. И было принято решение о начале спецоперации.

Российское требование гарантировать прекращение расширения Североатлантического альянса и договориться о новой международной системе безопасности Запад отмел как не заслуживающее внимания. Это стало последней каплей. Коллективный Запад мог отказаться от вмешательства в украинский конфликт и признать право России на безопасность ее границ. Но они выбрали другой путь.

Прямое нападение на Россию никогда не рассматривалось, однако ее противники прекрасно помнили, как им удалось разрушить СССР, и запустили новый проект с целью ослабить Россию экономически, спровоцировать внутренние беспорядки и привести к власти своих марионеток.

Для этого они начали полноценную информационную и экономическую войну. Беспрецедентные санкции привели к уходу западных компаний и разрушению экономических связей, создававшихся десятилетиями. За экономическим давлением последовала дезинформационная кампания невиданных масштабов, призванная очернить образ России во всем мире.

Но этот план не сработал. Благодаря продуманным мерам России удалось сохранить экономическую мощь и внутреннее единство.

Запад же не смог поставить российскую экономику на колени и одурачить народ, за исключением ничтожного меньшинства западных выкормышей, покинувших страну.

Более того, геополитический вес России в мире существенно вырос. Три четверти мира теперь смотрят на нашу страну и болеют за ее успех в геополитическом противостоянии западному миропорядку.

Москва предложила миру альтернативное видение будущего вместо потребительского общества под властью Вашингтона, построенного на неравенстве и принципах эксплуатации слабых сильными. Владимир Путин официально объявил, что однополярному миру пришел конец.

Вместо этого Россия предлагает создать не многополярный мир, а мир без полюсов, где никакие страны не будут диктовать свою волю другим, все народы смогут идти собственным путем, не опасаясь спровоцированных внешними силами «цветных революций» и военного вмешательства самопровозглашенного «мирового полицейского» в лице НАТО.

Двадцать первый век станет веком Азии, и Россия уже начала геополитический разворот от загнивающего Запада к расцветающему Востоку. Российское сотрудничество с азиатскими странами становится прочнее с каждым месяцем. Никакие махинации и клеветнические измышления коллективного Запада не смогут это изменить.

Владимир Путин 30 декабря провел традиционные переговоры по видеосвязи с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпином, и по их итогам назвал российско-китайские отношения идеальным примером сотрудничества между крупными державами в XXI веке.

Владимир Путин проводил переговоры по видеосвязи с Си Цзиньпином / РИА «Новости»

«Мы с вами одинаково смотрим на причины, ход и логику происходящей трансформации глобального геополитического ландшафта, в условиях беспрецедентного давления и провокаций со стороны Запада отстаиваем принципиальные позиции и защищаем не только свои интересы, но и всех тех, кто выступает за подлинно демократичное мироустройство и право стран свободно определять свою судьбу», — сказал российский лидер китайскому коллеге.

Неизбежная победа России в украинском конфликте придаст другим странам смелости бросить вызов западному миропорядку и встать на сторону Москвы, Пекина и других прогрессивных сил.

Давайте пожелаем, чтобы наступающий год остался в истории как год победы России, начала конца западного миропорядка и создания коалиции суверенных государств, объединенных общей целью — развиваться своим путем без чужеродного вмешательства.