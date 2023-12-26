Эксклюзив 26 декабря 2023, 13:35 «Геноцид собственного народа». К чему приведет призыв инвалидов в ВСУ Политолог Гуреев назвал геноцидом призыв инвалидов по мобилизации на Украине Министерство обороны Украины

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Новые предлагаемые правила мобилизации на Украине грозят трибуналом военно-политическому руководству страны, поскольку ведут к истреблению украинского народа. На это обратил внимание политолог Данила Гуреев в комментарии «360».

По данным украинских СМИ, в Верховную раду внесли законопроект о призыве в армию инвалидов третьей группы. Если инициативу одобрят, на службу в ВСУ по мобилизации начнут забирать тех, у кого нет одного глаза, пальцев, почки, легкого, мочевого пузыря, а также людей с другими серьезными ограничениями по здоровью.

Трудный выбор украинского руководства

По мнению Гуреева, такое предложение появилось на Украине, поскольку военно-политическое руководство страны оказалось в очень сложном положении, которое обусловлено крайне трудным выбором. Первый вариант, по словам политолога, — признать поражение, официально заявить о проигрыше в конфликте, сложить с себя полномочия и выполнить условия российской стороны.

Для украинского руководства это самоубийство, причем во всех смыслах этого слова. Запад не даст никакого убежища. Данила Гуреев политолог

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Украинские чиновники могли бы сдаться России, но здесь их не ждет ничего хорошего, поскольку они успели стать фигурантами уголовных дел в РФ, напомнил собеседник «360».

«Эти уголовные дела завершатся, естественно, передачей украинского руководства сотрудникам ФСИН. Сотрудники ФСИН отправят их куда-то далеко за Полярный круг заниматься крайне занимательными вещами. Это первый случай, который для украинского руководства не вариант, они никогда на это не пойдут», — указал Гуреев.

Вложения в Украину — сжигание денег

Второй вариант для украинских властей — затягивать конфликт как можно дольше в надежде, что ситуация переломится и можно будет что-то выторговать, продолжил политолог. Это тоже не лучший выход, поскольку для него необходимы ресурсы, пояснил эксперт. До этого момента деньгами и военной техникой Украину обеспечивал Запад, напомнил собеседник «360».

Запад понимает, что конфликт проигран и дальнейшие вложения в Украину являются банально сжиганием денег. Потому что никто эти деньги не вернет, никакого результата Украина уже не достигнет. Они показали своим контрнаступлением все, что они могут. Эти самые деньги снова закончились, однако конфликт продлевать нужно. Данила Гуреев

Если нет техники, тяжелого вооружения и авиации, то единственный способ до последнего затягивать конфликт — использовать живую силу, пояснил политолог. Он назвал этот вариант крайне радикальным.

«Это отход из позиции более современного конфликта в более ранний, в конфликт конца 2019 — начала 2020 годов — просто держать фронт путем большой концентрации силы. Тут у Украины тоже есть определенные трудности, а эту самую силу нужно откуда-то взять», — обратил внимание эксперт.

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Загребание всех, кого только можно

Все, кто хотел пойти в украинскую армию добровольцами, уже ушли, а тех, кого можно было мобилизовать, уже забрали в ВСУ, сказал собеседник «360». Эти военнослужащие, по его словам, либо погибли, либо сейчас находятся на передовой линии, которую нужно сохранять и удерживать, иначе ситуация для Украины будет еще хуже, отметил политолог.

Поэтому сегодня мы с вами видим введение новой мобилизации, расширение мобилизации, буквально загребание всех, кого только можно. Появление на фронте женщин, чего, откровенно говоря, не было практически ни в одном конфликте. Никогда женщины не шли в штурмовых группах, нигде никогда этого не было, но на Украине есть. Даже в годы Второй мировой войны нацисты до этого не додумались. Уже в 1945 году, да, там фактически Берлин оборонял кто угодно. Данила Гуреев

РИА «Новости»

Пока массовой женской мобилизации на Украине нет, отметил собеседник «360». Однако он не исключил, что украинские власти при необходимости пойдут и на такие меры.

«Все эти новости, вся эта совокупность ситуации говорит о том, что украинская элита пытается как можно дольше сохранить свой статус-кво. Однако ничто не вечно. Население в определенной степени видит отношение к себе, но сейчас нам с вами как гражданам России не стоит ожидать какого-то майдана с украинской стороны. Спецслужбы довольно хорошо работают, военкомы хорошо работают. Это просто, откровенно говоря, геноцид собственного народа — то, что сегодня делает украинская сторона. Что, естественно, закончится трибуналом», — подытожил политолог.