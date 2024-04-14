Эксклюзив 14 апреля 2024, 03:19 Геноцид по-бандеровски. Зачем русских обращали в украинцев Блогер «Голос Мордора»: политическая нация Украины строилась на воровстве людей Freepik

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Политолога Ростислава Ищенко удивил сложившийся на Украине этнокультурный феномен возникновения «русских украинцев». Своей версией о том, как переехавшие из России люди стали патриотичными гражданами Украины, поделился в колонке для Telegram-канала«360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Политолог Ростислав Ищенко недавно рассказал прекрасную историю из своего личного опыта. Он как-то общался с очень патриотичными украинцами, но только эти украинцы были абсолютно русскими людьми, родившимися в России и переехавшими на Украину в достаточно сознательном возрасте.

Понятно, что никакой «соловьиной мовы» они не знали, но при это были абсолютно убежденными украинцами именно в политическом смысле, за Бандеру* и прочую дрянь, которая является непременным атрибутом этой идеологии.

Господин Ищенко все пытался понять суть этого явления и спрашивал этих людей, а как же так получилось, что абсолютно русские люди стали такими вот украинцами. И получал потрясающий ответ: «Мы же тут живем». Тогда он задавал вопрос на засыпку, а если бы вы переехали в Узбекистан, то вы стали бы узбеками? На что ему решительно отвечали: «Нет».

И ведь это на самом деле какой-то уникальный феномен или, скорее, болезнь. Ведь народ Украины в значительной степени не просто родственен народу русскому. Это и такие случаи, как описан выше, и родственные связи, причем очень близкие.

Доходит до того, что два родных брата, родившихся в России, оказываются разных национальностей, если один из них когда-то переехал на Украину. И один из них становится просто ярым бандеровцем, а тот, который остался в России, — обычным нормальным русским человеком.

Оказалось, что построение украинской политической нации — это тоже воровство. Воровство людей. Русских людей, которых переформатировали в этих самых украинцев. Переформатировали достаточно долго и продуманно, и у меня есть сомнения, что этот план был придуман адептами Бандеры* из Львова, или Тернополя. Интеллектуальный уровень совершенно не тот. Да и у их канадских собратьев мозгов бы тоже не хватило.

Тут поработала куда более солидная контора или даже несколько контор. С привлечением ученых, психологов. Работа велась очень долго.

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Вряд ли это можно назвать простым промыванием мозгов. Это можно назвать военными действиями против русского народа. Пусть война десятилетиями была и тиха, но ее суть заключалась в убийстве русских людей и рождении неких украинцев.

Этот план прекрасно работал. Потому что он смог охватить значительную часть Украины, где традиционно проживали обычные русские люди. Он начал действовать даже в Донбассе, но там ему препятствовал какой-то иммунитет народа, и «обратить» получилось лишь часть населения. Даже в Крыму из некоторых русских получились украинцы.

Главная проблема этого плана в том, что он нежизнеспособен, если его форсировать. Получается, что те, кто его придумывал в своих конторах, тоже не очень умные люди.

Этому плану необходимо тихое спокойное время и несколько поколений. Вот тогда его последствия стали бы необратимыми. Но авторы поспешили, это их главная, критическая ошибка. Жаль только, что крови вдоволь они напиться все-таки успели. Но потом придется ответить и за это.

*Степан Бандера — украинский националист, лидер Украинской повстанческой армии (УПА) и Организации украинских националистов (ОУН) — обе организации запрещенные в России.