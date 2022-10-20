«Молдовагаз» оплатит долги «Газпрому» из бюджета страны — если не профукает деньги | 360°

Эксклюзив 20 октября 2022, 03:29 «Молдовагаз» оплатит долги «Газпрому» из бюджета страны — если не профукает деньги «Голос Мордора»: обнищавшая Молдавия нашла средства на оплату долга «Газпрому» Vitalie Sitnic/Unsplash

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Парламент Молдавии одобрил выделение 74 миллионов долларов для оплаты долга за российский газ, но «Газпром» получит деньги от молдавского оператора «Молдовагаз», скорее всего, только 24 октября. Об этом «Газете.ru» заявил бывший премьер-министр страны Ион Кику. Автор телеграм-канала «Голос Мордора» в комментарии специально для телеграм-канала «360» поразился «изящности» такого хода Кишинева. Однако он опасается, что «Молдовагаз» может «профукать» полученные от властей средства.

Далее — прямая речь.

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Танцы с бубном вокруг газовой горелки

Кажется, компания «Молдовагаз» нашла деньги на выплату долга «Газпрому». Да так изящно, что вы не поверите! Деньги компании даст правительство в кредит, под залог… газотранспортной системы Молдавии. Гениальный бизнес-план по-молдавски. Должно сработать. Хотя не исключено, что «Молдовагаз» деньги снова профукает и долг «Газпрому» не отдаст. Но тогда у правительства Молдавии будет молдавская газовая труба. Правда, без газа, да и денег на покупку газа не будет, но это уже детали. В крайнем случае трубу можно будет сдать на металлолом.

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А вообще, танцы молдаван с бубном вокруг газовой горелки — это самая настоящая песня. Еще каких-то 30 лет назад молдавские власти обещали населению «вторую Швейцарию», «рай на Днестре» и вот наконец пришли к такому успеху, что не могут найти не самых больших денег, чтобы отдать долги. А самым популярным видом топлива для отопления в холодный период в молодой европейской демократии скоро станут дрова, но и тут есть проблемы. Лесов в Молдавии не беспредельное количество, а дрова уже стоят немалых денег.

Молдавия обнищала за годы независимости

И просто напомню, что Молдавия с недавних пор — кандидат на вступление в Евросоюз, а главный гинеколог Европы Урсула Фон Дер Ляйен вообще заявила, что такие страны, как Молдавия — будущее этого самого Евросоюза.

Интересно, что же имела Урсула ввиду? Что скоро и европейским странам придется так же, как Молдавии, задумываться о продаже газовых труб на металлолом и переходить на отопление дровами? Кстати — последнее уже тестируется многими странами Евросоюза. Так что возможно все.

А если отбросить сарказм, то говорить о Молдавии станет совсем сложно. Абсолютно нищее государство, которое за годы независимости потеряло вообще все — промышленность, рынки сбыта, часть территории и даже приличную часть населения. Даже постмайданная Украина в сравнении с Молдавией — образец крепкой государственности.

Но и этого молдавским властям мало. Президент Майя Санду теперь мечтает затащить Молдавию в какой-нибудь военный конфликт и мечтает о мобилизации. Вот только этого и не хватало Молдавии. Впрочем, логика Майи Санду достаточно понятна — это простейший способ отдать Молдавию в оккупацию Румынии. А румынский паспорт у Санду уже имеется. Так что она просто сменит должность. На гауляйтера.