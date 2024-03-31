Эксклюзив 31 марта 2024, 22:30 Гендерный фашист. Байден объявил войну всем верующим христианам Блогер голос «Мордора»: Байден строит диктатуру меньшинств, чтобы поработить мир РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент США Джо Байден объявил пасхальное воскресенье «Днем видимости трансгендеров», призвав американцев присоединиться к «улучшению их жизни». Что стоит за оскорблением всех верующих христиан американским лидером, рассказал в колонке для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

Реклама

Я тут посмотрел сериал «Рассказ служанки» и, если честно, нахожусь в немалом удивлении. Впрочем, определение «удивление» в данном случае подходит не особо, но надо избегать нецензурной лексики.

Сериал является некой антиутопией. Действие происходит в США в очень недалеком будущем. В стране произошел государственный переворот, к власти пришли ультраправые консерваторы (понимаете, о ком это?!) и установили в стране жесточайшую диктатуру, замешанную на традиционной религии.

Все женщины лишены всех прав. Большая часть из них эксплуатируется в хвост и в гриву. Вся власть принадлежит «омерзительным спермобакам», которые используют женщин, как хотят, прикрываясь Библией. Вешают гомосексуалистов как «гендерных изменников», отрубают руки и пальцы за провинности даже своим.

В общем сериал «Рассказ служанки» является такой дичайшей агитаций и пропагандой, очень высокобюджетной и способной хорошо промыть мозги обывателю.

А вчера президент США объявил сегодняшний день «Днем видимости трансгендеров».

Unsplash

Джо Байден неоднократно заявлял, что является католиком и при этом объявляет святой христианский праздник Пасха… ну, сложно сказать, чем. И это даже не оскорбление всем верующим христианам.

Это объявление войны. Беспощадной и жестокой. Конечным результатом которой должно стать то, что показано в сериале «Рассказ служанки», только с обратной полярностью.

Они хотят построить свою диктатуру — диктатуру меньшинств. Они будут вешать, жечь, убивать всех несогласных ровно так же, как сняли в этом самом сериале. Они показали в нем свои тайные желания.

Только вешать будут не за «гендерную измену», а за то, что родители попытаются как-то защитить своих детей от этого ада. Да много за что можно вешать. Гендерные фашисты объявили миру войну. И в западных странах они уже побеждают. На этом они не остановятся, ибо их цель — порабощение всего мира. Они действуют изощренно, и эта война только начинается.