Мир 21 января 2023, 12:35 Гей-пара из США сломала жизнь приемным сыновьям. Детей насиловали и предлагали педофилам Daily Mail: гей-пара из США насиловала приемных сыновей и предлагала другим мужчинам РИА «Новости»

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Гей-пара из Атланты занималась растлением двух маленьких приемных сыновей. Отцы принуждали детей заниматься с ними оральным сексом и не только. Родители предлагали сыновей и другим мужчинам. Сейчас оба мальчика находятся под защитой государства, а супругам грозит пожизненное заключение.

Историю о двух богатых геях из Атланты (штат Джорджия) опубликовала газета Daily Mail. По данным издания, тайны их грязной личной жизни отразили в судебных документах. В настоящее время Закари Зулок и его муж Уильям находятся под арестом.

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Как тайное стало явным

По информации полиции, пара не только насиловала своих сыновей, но и занималась сводничеством: детей предлагали другим мужчинам. Еще одним развлечением приемных отцов была рассылка видео с жестоким обращением со своими приемными детьми.

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Расследование в отношении однополой супружеской пары началось в конце июня прошлого года. Тогда в отделе уголовных расследований шерифа выявили факт загрузки материалов о сексуальном насилии над детьми в Сеть. Человека, который занимался распространением детской порнографии, задержали. На допросе он рассказал о мужчине, который самостоятельно снимал такие видео с ребенком и жил с ним в одном доме. Личности детей и подозреваемых смогли установить.

После полиция провела обыски в их доме, расположенном примерно в 30 милях к юго-востоку от Атланты. В рамках следственных действий правоохранители убедились, что приемные отцы детей участвовали в актах сексуального насилия над ними.

Пара призналась в ряде сексуальных преступлений, включая изнасилование и принуждение своих маленьких сыновей к оральному сексу с ними. Гей-супругов арестовали 10 августа и отправили в тюрьму округа Уолтон. Им инкриминировали растление малолетних с отягчающими обстоятельствами и сексуальной эксплуатации детей.

Предлагали детей другим педофилам

По данным Daily Mail, Закари работал в местном отделении банка, а Уильям — в центре обслуживания клиентов местного правительства, но каким-то образом пара зарабатывала 7500 долларов в неделю. Они смогли построить «дом мечты» в районе с очень дорогой недвижимостью. Друзья и родственники были в недоумении, как они заработали столько денег. Но теперь стало известно, что они сводили детей с другими местным педофилами.

Об этом полиции сообщили два мужчины — 27-летний Хантер Клей Лоулесс и 25-летний Луис Армандо Вискарро-Санчес. Лоулесса арестовали после того, как отследили по загрузке большого количества детского порно. Он сообщил следователям, что Закари приглашал его домой несколько раз.

По словам Лоулесса, Зулок отправлял ему сообщения в Snapchat, в которых предупреждал, что собирается заняться сексом с сыном, чтобы тот ждал видеозапись изнасилования. Расследование дела продолжается.