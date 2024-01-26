Эксклюзив 26 января 2024, 12:07 «Гегемон сыпется». Конфликт КНДР и Южной Кореи станет для США последней каплей Политолог Михайлов: США справедливо опасаются конфликта на Корейском полуострове x99/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Соединенные Штаты находятся в «тяжелейшем положении», которое только усугубит возможный конфликт КНДР и Южной Кореи, поэтому США будут пытаться стабилизировать обстановку. Об этом «360» заявил политолог Евгений Михайлов.

Он констатировал, что Северная Корея усилила «жесткую риторику» в отношении Южной Кореи: снесла памятник, который символизировал возможное объединение Корей, и готовит свою армию к «неким мероприятиям». По словам Михайлова, на этом фоне США делают определенные выводы: вооруженный конфликт между Южной Кореей и КНДР может произойти уже в ближайшие месяцы.

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«Соединенным Штатам есть чего опасаться. Мы видим, что они уже не знают, что делать с Украиной. Сейчас идет жесткий прессинг США по поводу поддержки Израиля, потом конфликт с хуситами, где США участвуют в кампании. В Тихоокеанском регионе Китай пытается доказать свою правоту по поводу Тайваня. Если разгорится конфликт на Корейском полуострове, для США это будет очень печально», — рассудил Евгений Михайлов.

Исход очевиден?

Он пояснил, что Южная Корея — партнер США, там есть американские базы и «много американских интересов».

У Америки сейчас тяжелейшее положение. Гегемон сыпется, и поэтому будет предприниматься максимум усилий для стабилизации обстановки. Но видимо, до выборов президента стабилизация вряд ли произойдет. Евгений Михайлов политолог

По мнению политолога, прошлый лидер США Дональд Трамп «еще как-то умел договариваться», сдерживал Северную Корею и в принципе «более или менее управлял», в то время как администрация нынешнего президента Джо Байдена не способна взять под контроль все мировые события.

«Все сыпется, и Северная Корея может этим воспользоваться <…> и сделать единую Корейскую республику, объединив Южную Корею и Северную. Я не удивлюсь, если это произойдет, учитывая действительно высокую мобильность и эффективность военно-промышленного комплекса Северной Кореи и явные недоработки в этом плане у Южной Кореи, которая надеется в основном на американскую поддержку», — поделился Михайлов.

Северная Корея гораздо сильнее в военном плане, чем Южная, так что исход конфликта, если он произойдет, очевиден, по крайней мере в случае невмешательства США, резюмировал эксперт.