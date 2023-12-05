Мир 05 декабря 2023, 23:27 Где деньги, Джо? Военные капризы Зеленского останутся без финансирования из США Политолог Ордуханян: чиновники Белого дома ушли в развитии не дальше детсадовцев Rod Lamkey/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Никогда такого не было, и вот — опять! Собственные политические интересы и внутригосударственные проблемы перевесили для США все «союзнические обязательства». Теперь перед Украиной вполне зримо замаячила возможность остаться без американского спонсорства. По крайней мере, пока между собой не закончат политический торг демократы и республиканцы в конгрессе. О том, как США готовятся бросить очередных партнеров «под автобус», — в материале «360».

Америка превыше всего

Примерно такое кредо выработали для себя республиканцы, контролирующие Палату представителей Конгресса. Они с конца октября, когда спикером палаты стал Майк Джонсон, не одобрили еще ни одного пакета помощи Украине. Причина такой проволочки — попытки уломать контролируемый демократами Сенат на пересмотр политических приоритетов.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон /Rod Lamkey — CNP/Consolidated News Photos / Global Look Press

Республиканцы не хотят мешать в одну денежную кучу помощь Украине и Израилю, так как последний партия считает более важным союзником. А еще они требуют от демократов решить надоевший многим вопрос с южной границей США. Поток попадающих в страну нелегальных мигрантов, по их словам, превысил все приличные и неприличные показатели.

Надавить на республиканцев, как написали в The Wall Street Journal, попытались через Белый дом. Директор Управления по менеджменту и бюджету Белого дома Шаланда Янг написала целое письмо, в котором обвинила Джонсона в том, что Киев вот-вот окажется на коленях. Но спикер на манипуляцию не купился.

Любой пакет дополнительных мер по обеспечению национальной безопасности должен начинаться с нашей собственной границы. Мы считаем, что по обоим вопросам можно договориться, если демократы Сената и Белый дом будут вести разумные переговоры. Из письма Майка Джонсона

Вопрос миграции для республиканцев стал щепетильным еще и относительно украинских граждан. В частном порядке они настаивали на сокращении иммиграционных полномочий, известных как «гуманитарное досрочное освобождение», которое администрация Байдена использует для быстрого пропуска беженцев с Украины. Демократы такую идею развернули без обсуждений.

Представители Пентагона заявили, что они заключили контракты на все 10,5 миллиарда долларов, выделенных на новое вооружение для Украины, а потратили они уже 16,8 миллиарда долларов на системы противоракетной обороны, артиллерийские снаряды, танки и другое оборудование.

«Остался дым», — сказал глава отдела закупок Пентагона Билл Лаплант, отвечая на вопрос о том, что осталось для Украины. А запросы киевского режима превысили эти показатели уже в четыре раза.

«Бибика» летит под откос

До Белого дома наконец стало доходить, что у денег есть неприятное свойство заканчиваться. Политолог-американист Рафаэль Ордуханян считает, что вся суета в Вашингтоне по поводу бюджета — только часть предвыборной борьбы.

«Я хочу, чтобы мы серьезно к этому не относились, по простой причине: эта борьба уже ими проиграна. Давайте готовиться к восстановительному периоду в Новороссии, в Донбассе и там, что останется от Украины. Вопросы границы будут выясняться. Это вопрос даже не к политикам, а к нашим солдатам, которые своей кровью сейчас завоевывают эти границы. Единственное, нам надо будет закрепить этот успех дипломатически», — выразил уверенность эксперт.

При этом политолог очень нелестно высказался о нынешней американской администрации, в которой, кажется, собрались уникально недалекие и некомпетентные люди. Ордуханян сравнил поведение помощника президента США по безопасности Джейка Салливана с привычками ребенка.

Чтобы объяснить слова этого не очень серьезного человека, надо обратиться к категории символов, которые используются в психиатрии, либо в детском саду. Вот «бибика», которая двигается на тебя, остановится в нескольких случаях. Если у нее кончится бензин, она остановится. Если она врежется в столб, она остановится. Если она сорвется в пропасть, она остановится. Рафаэль Ордуханян политолог-американист

Что же делать, чтобы избежать столкновения или не заглохнуть? В метафизически-политическом смысле, разумеется. По мнению Ордуханяна, чтобы никуда не врезаться, играть разными машинками и танчиками лучше всего на своей площадке.