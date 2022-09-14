Газ в хранилищах ЕС закончится в 2023 году: к чему это приведет | 360°

Мир 14 сентября 2022, 15:09 Поделиться Telegram

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Viber Хранилища газа в ЕС могут скоро опустеть. Экономия на топливе не поможет Европе Энергетик Гривач: экономия газа в Европе не гарантирует прохождения зимы Источник фото: РИА "Новости"/Владимир Федоренко

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Хранилища газа в Евросоюзе могут стать пустыми в начале следующего года. Но если европейцы не начнут экономить на его потреблении, то рынок не стабилизируется и страны вряд ли пройдут отопительный сезон. Чтобы сгладить негативные последствия, ЕС закупает голубое топливо у других стран, но его все равно недостаточно для того, чтобы пережить зиму.

По данным испанской газеты La Vanguardia, европейские газовые хранилища могут опустеть в начале февраля 2023 года. В связи с этим перед европейскими властями стоит задача сделать так, чтобы запасов хватило на всю зиму. Для этого нужно сократить потребление топлива и перераспределить излишки. Журналисты отметили, что таким образом Европа могла бы продержаться до марта 2023 года, но при условии, что поставки голубого топлива из России возобновятся.

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При этом опрошенные испанским изданием эксперты не уверены, что Европа сможет достичь цели по сокращению потребления топлива. У нее также вряд ли есть инфраструктура для перераспределения ресурсов между странами. Специалисты предупредили, что в этом случае основы ЕС могут пошатнуться.

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Ранее обозреватель турецкого издания Sabah Хасан Басри Ялчин заявил, что Евросоюз близок к капитуляции перед Россией из-за газа. Страны не могут решить проблему поставок голубого топлива из других источников.

При этом некоторые европейские лидеры до сих пор считают отказ от российского газа правильным решением. К примеру, канцлер Германии Олаф Шольц горд из-за возможности не использовать голубое топливо из России.

Европа без газа

Подобные тревожные заявления в европейских СМИ призывают потребителей экономно расходовать топливо, уверен заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Это действенный метод, но он не гарантирует стабилизации рынка и прохождения отопительного сезона. Потому что есть много неизвестных факторов, связанных с погодными условиями», — рассказал он.

Схожего мнения придерживается и доктор экономических наук Николай Межевич. Он объяснил «360», что экономия газа и энергии может сохранить лишь 10% от изначально планируемого объема потребления. Однако европейцы вряд ли пойдут на призывы реже пользоваться душем и электричеством, отметил он.

«Все равно будут расходоваться энергоносители и будет возрастать нагрузка на системы кондиционирования, которые работают как отопление зимой для южной части Европы. Экономией, скорее, можно сгладить негативные последствия», — рассказал специалист.

Межевич отметил, что нынешнее повышение цен на энергоносители вызовет снижение промышленного производства. А это приведет к уменьшению потребления энергоносителей. Таким образом формируется замкнутый круг и в Евросоюзе закрываются крупные предприятия, объяснил он.

Возобновление поставок

Поставки газа из России в Европу можно возобновить в полном объеме, но для этого нужно восстановить нарушенные цепочки, а также провести ряд переговоров, объяснил он. Гривач также отметил, что если власти примут такое решение, то им нужно будет следить за выполнением контрактов со стороны Евросоюза.

«Они требуют от нас выполнения контрактов, но готовы отказаться от них при удобном случае. Это несколько вгоняет в ступор со взаимоотношениями», — рассказал специалист.

При этом Европа продолжает закупать газ у других стран, но его ей все равно не хватает. Гривач добавил, что это приводит к росту цен на голубое топливо и разрушению энергетической и экономической системы ЕС. Ведь закрытие предприятий приведет к сокращению выпуска продукции и к росту безработицы.

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