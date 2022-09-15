Экспорт газа из России в Евросоюз в 2022 году снизится на 50 миллиардов кубометров: последствия | 360°

Мир 15 сентября 2022, 18:55 Поделиться Telegram

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Viber Экспорт российского газа в ЕС снизится на 50 миллиардов «кубов». Это приведет к деиндустриализации Европы Экономист Разуваев: Россия сменит курс с Европы на Азию РИА «Новости»

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Экспорт газа из России в Евросоюз в 2022 году снизится на 50 миллиардов кубометров. Это примерно треть того, что поставлялось ранее. И если РФ практически не потеряет от таких перемен, то власти Европы в результате могут потерять часть своей промышленности. А после зимы — отказаться от санкций.

Сокращение поставок российского газа в ЕС

Поставки российского газа в ЕС в этом году сократятся на 50 миллиардов кубометров. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

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«В этом году, по оценкам, которые сейчас мы имеем от Минэнерго, экспорт снизится примерно на 50 миллиардов кубических метров», — сказал он.

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Новак подчеркнул, что российская сторона ждет от Европы разумной позиции по вопросу санкций — с наступлением зимы.

«Они (власти ЕС — прим. ред.) должны в первую очередь думать о тех, кто живет там, не о том, как вмешиваться в рыночные процессы», — процитировало вице-премьера РИА «Новости».

Россия найдет способы замены рынка ЕС

Речь идет о трети того, что РФ поставляла в ЕС трубопроводным транспортом. Об этом «360» рассказал ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. По его словам, заменить такие масштабы внутренним потреблением или экспортом пока невозможно.

По его словам, нужно консолидировать усилия российских технологических и энергетических компаний при поддержке правительства для увеличения поставок газа в сжиженном виде. Также необходимо развивать газификацию — все, что относится к внутреннему потреблению.

«Тогда на горизонте нескольких лет можно будет говорить о нахождении путей для замещения европейского рынка», — пояснил Митрахович.

Экономист Александр Разуваев напомнил, что сейчас для России в приоритете весь азиатский рынок. Так, президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом заявил о возможности поставок трубного газа в Пакистан. Часть инфраструктуры для этого уже создана.

«Другое дело, что это большие инвестиции, еще необходимо время. Но то снижение поставок в Европу мы отыграли на цене. <…> Пока все нормально. Ставка на зеленую энергетику и спотовый рынок привела к тем ценам в Европе, которые есть сейчас», — отметил Разуваев.

Власти ЕС могут вернуться к газу РФ после зимы

Что касается ЕС, там идет полномасштабный энергетический кризис, который ведет к деиндустриализации, напомнил Митрахович. По его словам, преодолеть это Европа, конечно, может, но при этом потеряет существенную часть своей промышленности.

«Так что вполне возможно, что после зимы, когда станет понятен реальный урон, власти ЕС начнут отказываться от санкций и вернутся к российскому газу», — подчеркнул Митрахович.

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