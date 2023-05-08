Эксклюзив 08 мая 2023, 16:08 Гагаузию назвали столпом государственности Молдавии Кандидат в башканы Гагаузии Узун рассказал о проблемах автономии с центральными властями

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Отношения между центральными властями Молдавии и Гагаузской автономии остались сложными и напряженными. В регионе остро реагируют на попытки правительства Майи Санду лишить страну суверенитета, а также полностью подчинить себе территориальное образование. Об основных проблемах в отношениях автономии и центральных властей страны, а также о путях выхода из кризиса рассказал кандидат в башканы Гагаузии Григорий Узун.

Он отметил, что центральная власть республики сегодня рассматривает гагаузских политиков как своих противников. Но на деле решения правительства Санду вызывает недовольство среди простых людей.

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«Подавляющее большинство населения Гагаузии не в восторге от того, что творит нынешняя центральная власть. Нам не нравится, что страну лишают суверенитета и нейтралитета, мы осуждаем поиск внутренних врагов. Также никому не нравятся профессиональные качества нынешней власти страны», — заявил Узун.

Вопрос статуса Гагаузии

Политик напомнил, что уже несколько лет под вопросом принятия остаются законы, регламентирующие статус Гагаузии. Документы разработала совместная комиссия из представителей государственного парламента и Народного собрания автономии.

В частности, речь идет о возможностях изменения закона о статусе Гагаузии только после одобрения региональным парламентом, а также о вхождении населенных пунктов в состав региона по их желанию.

«Мы также настаиваем на конституционном закреплении права Гагаузии на самоопределение в случае утратой Молдавии независимости и нейтрального статуса», — добавил Узун.

Автономия без полномочий

Кандидат в башканы отметил, что центральная власть Молдавии вместо попыток наладить отношения только отнимает полномочия властей автономии, на которые раньше никто не покушался.

«Прокурора Гагаузии лишили статуса члена Высшего совета прокуроров, башкана вывели из Высшего совета безопасности Молдавии. Судей центральные власти назначили с игнорированием законодательства. Полномочия автономии в сфере налогового администрирования заблокировали, а нормативные акты Народного собрания отменили суды общей юрисдикции», — перечислил политик.

Узун подчеркнул, что намерен добиваться, чтобы закон от 1994 года об особом правовом статусе Гагаузии получил конституционный статус, чтобы область сохранила свою автономию.

Я намерен твердо отстаивать интересы Гагаузии перед лицом центральных властей. Моим приоритетом будет выстраивание отношений с парламентом страны, так как у нас все-таки парламентская форма правления. Григорий Узун кандидат в башканы Гагаузии

По словам Узуна, сейчас его поддерживает Партия социалистов, которая может стать основой парламентского лобби, куда войдут другие политические структуры, согласные поддержать автономный регион и права его жителей.

Шанс на самобытность

Политик отметил, что шансы на выстраивание конструктивного диалога с центральными властями Молдавии еще сохранились. Но для этого руководство республики должно проявить хотя бы минимум конструктива.

«У Гагаузии нет иного шанса выстоять и сохранить свою самобытность, кроме как в суверенной, независимой и нейтральной Молдавии. Именно поэтому гагаузы являются наиболее искренними и преданными патриотами страны. <…> Гагаузия — это столп молдавской государственности, и таковым наш регион будет и дальше», — подчеркнул Узун.

В качестве примера политик привел защиту молдавского языка, за который ратуют жители автономии, в отличие от центральных властей, ведущих пропаганду за переход на румынский. Отстаивание православия как традиционной религии республики, а также сохранение нейтралитета Молдавии и противостояние втягивания страны в любые военные альянсы и авантюры.