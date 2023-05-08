Эксклюзив 08 мая 2023, 16:09 Гагаузия может стать мостом по выстраиванию отношений со стратегическими партнерами Кандидат в башканы Гагаузии Узун заявил о важности отношений Молдавии и России РИА «Новости»

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Россия и Турция остались самыми важными стратегическими партнерами Гагаузии, несмотря на все попытки центральных властей Молдавии ухудшить отношения с этими странами. Об этом заявил кандидат в башканы автономии Григорий Узун.

Он напомнил, что на протяжении всей истории Гагаузии именно Россия и Турция всегда протягивали региону руку помощи, когда она требовалась особенно сильно.

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«Поэтому мы крайне болезненно воспринимаем ухудшение отношений Молдавии с этими странами. Особенно когда подобная инициатива исходит из Кишинева. Убежден, что Гагаузия станет мостиком по выстраиванию отношений между нашими стратегическими партнерами, так как гагаузы — это тюркский народ со славянским самосознанием», — подчеркнул политик.

Высокий потенциал сотрудничества

По его словам, даже в нынешнее непростое время, когда из-за военных действий на Украине торговые отношения с Россией ограничились, потенциал дальнейших отношений и реализация многочисленных проектов сотрудничества с Россией и Турцией все еще остается очень высоким.

«Главное, что должна сделать власть Молдавии, — не мешать нам развивать эти отношения», — добавил политик.

Отвечая на вопрос о дальнейшем развитии сотрудничества Гагаузии со странами СНГ, а также с Евросоюзом кандидат в башканы автономии отметил, что в этом вопросе необходимо ориентироваться прежде всего на интересы жителей.

Для нас неприемлема имплементация европейских регламентов, которые нанесут удар по нашему аграрному сектору и по нашим гражданам. Григорий Узун кандидат в башканы Гагаузии

«В частности, запрет на выращивание овощей на приусадебных участках. Мы категорически против передачи земель сельхозназначения в собственность иностранцам», — отметил Узун.

Он добавил, что сегодня сельскохозяйственная продукция фермеров Гагаузии не особо востребована на европейских рынках, а основными покупателями остаются представители России, Белоруссии и других стран СНГ.

«Поэтому мы будем настаивать на полноценном сохранении Молдавии в Содружестве Независимых Государств и осуждаем стремление центральных властей выйти из СНГ ради своих сиюминутных конъюнктурных соображений», — подытожил политик.