Макрон планирует поставить Украине новые гаубицы Caesar. Так Франция зарабатывает на конфликте | 360°

Мир 07 октября 2022, 14:25 Поделиться Telegram

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Viber Двуликий Янус европейской политики. Макрон может поставить Киеву новую партию гаубиц Caesar Политолог Солонников: Франция хочет поставить Украине гаубицы Caesar, чтобы заработать Источник фото: commons.wikimedia.org

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что рассматривает возможность новых поставок вооружения по запросу Киева. Речь идет о самоходных артиллерийских установках Caesar. Тем не менее о миротворческой риторике республика также не забывает — все ради денег и политического влияния.

О возможных планах оказать киевскому режиму военную помощь Макрон рассказал во время пресс-конференции по итогам первой встречи Европейского политического сообщества в Праге. Поделиться подробностями он обещал 7 октября, после неформального саммита Евросоюза.

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«Мы действительно работаем совместно с другими странами ЕС над многочисленными запросами по поставкам дополнительных гаубиц Caesar», — процитировал французского лидера ТАСС.

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Выгода Франции

По мнению директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, в позиции Макрона нет ничего удивительного. Его главная цель — заработать на вооруженном конфликте и усилить свое влияние в политическом пространстве Европы.

«Точно так же делает [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган, который встречается с Путиным, постоянно говорит о готовности организовать переговоры, но при этом поставляет на Украину оружие, производит противолодочные корветы», — объяснил эксперт.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев добавил в беседе с «360», что оружие основной экспортный товар Франции, а миротворческие амбиции Макрона не мешают ему продвигать интересы бизнеса.

«С нашей точки зрения он противоречив, но, с другой стороны, и поставки оружия, и призывы к переговорам ведут его к деньгам», — сказал Журавлев.

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин также отметил, что французский лидер подстраивается под аудиторию, для которой высказывается: на встречах в Москве может говорить одно, в Киеве — другое, в Париже — третье, а в присутствии представителей американских интересов он учитывает концепцию Вашингтона.

«Мы видим политика, который не имеет ярко выраженной линии во внешнеполитической сфере, человека, который хочет всем угодить. То есть он говорит, что нельзя построить общеевропейскую безопасность без России, и тут же дает все санкции, чтобы поставлять гаубицы Вооруженным силам Украины. Такой вот двуликий Янус в лице Макрона», — сказал политолог.

РИА «Новости»

Будущее отношений России и Франции

Накануне заявления Макрона российский МИД вызывал посла Франции, чтобы напомнить об угрозах, которые возникают из-за наращивания поставок оружия на Украину. Дипломату также поставили на вид, что последние высказывания президента республики противоречат его же словам о том, что Париж заинтересован в мирном урегулировании конфликта. Тем не менее, по мнению Дмитрия Солонникова, Макрон не будет менять риторику.

«Для Франции это прекрасная тема — и продавать оружие, и выдавать кредиты, чтобы покупали новое оружие, при этом говорить о возможности диалога», — подчеркнул собеседник «360».

Отношения Москвы и Парижа будут по-прежнему строиться на взаимовыгодных условиях, считает Солонников. России сейчас невыгодно рвать дипломатические связи ни с одной из стран, в том числе с Францией, добавил эксперт.

Если Франция вступит в войну, тогда да. А участие французских наемников и поставки оружия — так было с самого начала спецоперации, в этом смысле ничего не меняется Дмитрий Солонников.

Какой-то особенной реакции российского руководства на очередное заявление Макрона ждать не стоит, отметил, в свою очередь, Дмитрий Журавлев.

«Их оружие мы и так не покупаем, нефть и газ, похоже, поставлять тоже не будем, потому что они сами все сломали. То есть, в принципе, должен быть экономический ответ, но они все так сделали, что и отвечать уже не на что», — заключил политолог.

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