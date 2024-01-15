Мир 15 января 2024, 19:53 Формула клоунады в Давосе. Украина попыталась настоять на своем и вновь прогорела Политолог Оленченко: украинская «формула мира» нужна не Киеву, а Вашингтону Участница протеста во время проведения Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария). Фото: Andy Barton / Keystone Press Agency / Global Look Press

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В швейцарском городе Давос с 15 по 19 января проходит Всемирный экономический форум, на котором в очередной раз обсуждают ситуацию на Украине. Встречи лидеров стран начались еще в воскресенье, однако главного героя дискуссии, Владимира Зеленского, там пока не было. Его небезызвестную «формулу мира» снова попытались сделать центром международной повестки, но с мертвой точки дело не сдвинулось.

Безрезультатная «формула мира»

В Давосе 14 января прошла встреча представителей более 80 стран и международных организаций, обсуждавших украинскую «формулу мира». Это уже четвертое такое собрание, где, помимо коллективного Запада, поддерживающего Киев, участвуют страны глобального Юга.

После очередных разговоров о «формуле мира» руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, возглавивший делегацию Украины, заявил, что страна «никогда не согласится и не примет никакого замораживания конфликта» с Россией.

«Формула мира» состоит из десяти пунктов, выполнение которых, по мнению украинских властей, должно покончить с боевыми действиями. Президент Украины Владимир Зеленский представил документ в ноябре 2022 года на саммите «Большой двадцатки», но с тех пор дело не двигается дальше разговоров.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на ВЭФ в Давосе. Фото: Hannes P Albert / Global Look Press

В Москве заявили, что украинская «формула мира», мягко говоря, неприемлема, ведь среди прочего она предусматривает вывод российских войск со «всей международно признанной территории Украины».

По мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россию могли бы позвать на подобные встречи, чтобы они увенчались хоть чем-нибудь.

Это разговор ради разговоров. Это процесс, который не направлен и не может быть направлен на достижение конкретного результата по очевидной простой причине: мы там не участвуем и без нашего участия, конечно же, какие-либо обсуждения возможны, но они лишены перспективы какого-либо результата. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Киев отчаянно надеялся, что встреча, состоявшаяся перед официальным началом ВЭФ, поможет наконец прекратить этот бумажно-разговорный застой и перейти к реальным действиям: разработать план и набросать какую-нибудь стратегию.

Директор ВЭФ Мирек Дусек (слева направо), министр юстиции Украины Денис Малюська, первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко, глава администрации президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Украины Рустем Умеров и генеральный прокурор Украины Андрей Костин принимают участие в пресс-конференции во время четвертого заседания Совета национальной безопасности (СНБ) по «формуле мира» на Украине. Фото: Hannes P Albert / Global Look Press

Но снова провал: глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, сам того не ведая, подтвердил слова Пескова, призвав найти способ все-таки сделать Москву частью дискуссий о «формуле мира». Ермаку такой расклад событий, конечно, не понравился.

Журналисты американского издания Bloomberg напомнили: одно из обязательных условий документа по требованиям украинской стороны — возвращение к границам 1991 года. Для Киева это остается стратегической целью, процитировали они министра обороны Рустема Умерова.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко отметил в разговоре с «360», что небезызвестную украинскую «формулу мира» скомпоновали и сформулировали в США. При прочтении документа очевидны «американские интересы».

«Украинских интересов там намного меньше, чем американских. Сейчас цель США — приучить международное сообщество к этой „формуле мира“. Думаю, желание одно — сделать обсуждение этого якобы мирного документа неотъемлемой частью международной повестки», — допустил политолог.

Сотни протестующих собрались, чтобы выразить обеспокоенность повесткой дня Всемирного экономического форума (ВЭФ) в этом году. Форум привлекает политических, деловых и культурных лидеров общества к формированию глобальной, региональной и отраслевой повестки дня. Надпись на плакате: «Всемирный форум эксплуататоров». Фото: Andy Barton / Keystone Press Agency / Global Look Press

Очередное привлечение внимания

По словам журналистов Bloomberg, Украина в целом стремится использовать ежегодную встречу политических и деловых лидеров в Давосе, чтобы возродить поддержку и внимание к «своей борьбе с Россией».

«На фоне множащихся глобальных кризисов Зеленский продолжает представлять „формулу мира“ как основу для любых переговоров. В Вашингтоне и Брюсселе застопорилось утверждение более чем 100 миллиардов долларов в качестве жизненно важной помощи для военных действий, а многомесячное контрнаступление Украины не привело к прорыву на поле боя. Поэтому Украине нужны новые союзники», — объяснили авторы материала.

Сейчас Киеву важно привлечь к участию в саммите как можно больше стран, поскольку он стремится заручиться поддержкой не только своих привычных союзников на Западе, но и представителей глобального Юга.

Глобальный Юг не в первый раз сталкивается с обсуждением российско-украинского конфликта. Тем не менее многие государства Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока пока не высказывали четкой точки зрения, хоть и участвовали в переговорах в Давосе.

Оленченко обратил внимание на то, что традиционные союзники Украины, которые могли взаимодействовать и влиять на поддержку Киева, теперь «стараются от этого уклоняться или понижать уровень участия». Поэтому коллективный Запад подключает к международным саммитам даже страны, никогда не участвовавшие в подобных дискуссиях.

Форум в Давосе со временем очень изменился: теперь там делают все ради выгоды. И речь идет не об обогащении новыми идеями и мыслями, а об обычной выгоде с точки зрения присутствия. <…> России нет смысла там участвовать — в таком случае это даст некий козырь американцам. Владимир Оленченко политолог

Собеседник «360» пояснил: участие российской делегации Запад расценит как снисходительный «зеленый свет» в обсуждении той самой «формулы мира». Попытка провести очередной разговор на тему «мирного урегулирования» на международном форуме — американская инициатива.

Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден. Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press Фото: Lian Yi / XinHua / Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден. Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press Фото: Lian Yi / XinHua / Global Look Press

Сейчас Соединенные Штаты пытаются закрепить этот сомнительный во всех смыслах документ в международном информационном пространстве, показывая, что их помощь Зеленскому на самом деле никуда не делась. Только поддерживают они не финансово, а просто на словах, подчеркнул Оленченко.

«Россия во всем этом обсуждении не видит смысла. Разговоры Вашингтона и Киева остаются между ними двоими. У России же с Украиной свои беседы, нацеленные на разрешение военного кризиса и получение статуса, который позволил бы поддерживать нормальные двусторонние отношения», — подытожил политолог.